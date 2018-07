Der Abend des 1. April, im Ersten Programm aus einer Folge neckischer Sketche bestehend, begann seriös mit der Tagesschau; Ludwig Erhard bekannte sich zu seinem größeren Amtsvorgänger Otto von Bismarck, und der Betrachter hatte Gelegenheit, melancholische Vergleiche zwischen Friedrichsruh und Neu-Ulm anzustellen: Was der eine gern sein will, ein ehrlicher Makler, der andere war es tatsächlich.

Anschließend sah man das Lach-und-Schießgesellschaft-Quartett, von Frau Noack begleitet, in einer archaischen Fernsehgroteske: Vier Männer sollen Musik machen und können es nicht, weil sie von Noten so wenig verstehen wie die Verfasser der Sendung von Worten. Graf Bobby feierte fröhliche Urständ: „Mit was trinken Sie den Tee?“ – „Mit Widerwillen.“ ... „Ich kolophoniere jetzt meine Geige.“ – „Eine gute Idee. Ich will meine auch chloroformieren.“ – „Spielen Sie vom Blatt oder vom Beethoven?“ ... „Bitte gehen Sie rectal durch den Wintergarten.“

Nun, das herbeizitierte Publikum, eine Freibiergemeinde im Saal, amüsierte sich köstlich, und in der Tat, es war komisch, wenn Havenstein sein Cello als Trompete benutzte, wenn Meyer 1 sich Meyer 2 als Meyer vorstellte, Meyer 2 „dito“ antwortete und Meyer 1 sein „Guten Abend, Herr Dito“ anbrachte. So ging es eine Stunde lang; die Pointen jagten einander, „Sie bleiben hier, oder ich mache von meiner kranken Tante Gebrauch“; das Wörtchen Sordino, einmal als Regenschirm und einmal als Sardelle interpretiert, gab reichliche Gelegenheit, das Clownsniveau einer Zirkuskindervorstellung zu treffen; Diederichs’ Mimik war glänzend (aber abendfüllend grimassieren kann selbst dieser Wackere nicht), Havenstein, Scheller und Hildebrandt standen verzweifelt chargierend herum, und die anderen Mimen taten wie sie.

Nach der Schneewittchen-Farce um 21.20 Uhr, war die witzig, folgte Wolfgang Eberts Karussell: Ein schlechter Autor, so der Inhalt, schreibt ein miserables Stück, aber der Kritiker lobt es, weil der Stückeschreiber, als Rezensent, den Roman der Kritikergattin rühmend besprach. Die Welt ist schlecht, und der Kulturbetrieb ist korrupt: Ein Nachtstudioleiter, ein Regisseur, ein Intendant und viele andere ihrer Sendung bewußte Personen verraten, um schnöder Vorteile willen, allesamt ihr gutes Gewissen, verreißen zuerst und sagen, wenn die Gagen winken und die Nebenverdienste zu lächeln beginnen, „man kann es auch andersrum sehen, warum eigentlich nicht?“

Hände, silberlingtauschend, waschen einander; die Deutsche Nationalzeitung und der unermüdliche Ziesel sehen ihre Thesen aufs schönste bestätigt; die freche Clique der Ballzuwerfer, alles Linksintellektuelle, käufliche Schwindler und vaterlandslose Gesellen, steht nun am Pranger; sogar der Inquisitor, Eberts Ödipus vom 1. April (ein Dr. Mauermeister), wird endlich entlarvt. Es war ein geistreiches Stück, der Autor kannte sich aus, zwischen Scheinwerfer, Mikrophon und Kantine; vom Frauenfunk bis zum Suhrkamp-Verlag kamen alle wichtigen Punkte zur Sprache. Und dann die Schauspieler! Albert Bessler als zynischer Kritiker Karisen, ein wetterwendischer Dämon, ein potenzierter Reich-Luft-Paczensky aus der Sicht eines durchgefallenen Autors... welche Gestalt! Und Hans-Dieter Schwarze, als charlatenesker Regisseur des Absurden, als Windfangmagiker und bärtiger Orpheus ... unvergeßlich, grandios!

Ein Abend, der düster begann, ging strahlend zu Ende; ich schaltete ab und begab mich, ehe die zweite Tagesschau zu weiteren Vergleichen zwischen dem Eisernen und dem – anderen Kanzler einlud, an mein Theaterstück, ein Dramolett, das Bessler spielen, Schwarze inszenieren, Ebert rühmend in der ZEIT besprechen soll. Der 1. April hat es an den Tag gebracht. (Doch, im Ernst, das Karussell war besser als das Streichquartett.)

Momos