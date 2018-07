Inhalt Seite 1 — Bachs Passionen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Palmarum oder zum Karfreitag eine ganze musikalische Gattung vertreten: Johann Sebastian Bachs Matthaus- und Johannes Passion. Es hat sich gezeigt, dafi diese Einseitigkeit und ein mit ihr verbundener Mangel an Sorgfalt (was sollen Proben, das Werk ist ja ,bestens" bekannt!) schlechte Auffiihrungen zur Folge hatten: eine seit Jahrzehnten erprobte, mit Begriffen wie ,Erbe und Auftrag" verbramte Routinemischung aus Pietismus, musikplogischer Unbedarftheit und einem Traditionalistenstolz, dem sich Experimente verbieten.

Wer konnte da Abhilfe schaffen, wer ein Beispiel geben? Am ehesten sollte es eigentlich den . Schallplattengesellschaften moglich sein. Sie sind in der Lage, ein gutes Ensemble und langwierige Probenarbeit zu honorieren.

Zwei neue Aufnahmen der Matthaus Passion und eine der Johannes Passion sind in den letzten Wochen auf den deutschen Markt gekommen — Johann Sebastian Bach: ,Matthaus Passion"; Pears, Prey, Ameling, Hoffgen, Wunderlich, Krause, Blankenburg, Stuttgarter HymnusChorknaben, Stuttgarter Kammerorchester, Ltg : Karl Munchinger; Decca 993740 A (mono und stereo), 100 — DM Johann Sebastian Bach: Saint Matthew Passion" (gekiirzt); Lloyd, Wildermann, Addison, Allen, Bressler, Bell, The Collegiate Choral, New York Philharmonic Orchestra, Ltg : Leonard Bernstein; CBS 72 15961 (mono und stereo), 75 — DM Johann Sebastian Bach: "Johannes Passion"; Haefliger, Prey, Lear, Topper, Engen, Miinchner Bach Chor und Orchester, Ltg : Karl Richter; Deutsche Grammophon Gesellschaft Archiv Produktion 14 32830 (mono), 198 32830 (stereo), 75 — DM — so stehen jetzt insgesamt neun Bach Passionen nach Matthaus, vier nach Johannes zur Auswahl.

Die Deutsche Grammophon mufite in ihrer Archivproduktion eine altere, 1 immerhin damals mit dem Grand Prix ausgezeichnete Ramin Aufnahme der Johannes Passion (DGA 14 03638, mono, 75 — DM) ersetzen, schon aus technischen Griinden, denn erst die neue Aufnahme ist stereophon. Dazu beriicksichtigt die neue Fassung, weitaus starker als die 1958 aufgenommene Matthaus Passion der Archivproduktion (ebenfalls unter Richter), jiingste musikwissenschaftliche Forschungsergebnisse zur technischen Seite der Auffiihrungspraxis: alte Instrumente, Orgelcontinuo, verbesserte Akustik, raumliche Aufteilung der Mitwirkenden.

Auch die neue Matthaus Passion Miinchingers, zur Zeit zweifellos die beste und mit Recht Tragerin eines Grand Prix 1965, verwendet neueste auffiihrungspraktische Erkenntnisse, im Gegensatz etwa zu der gerade vier Jahre alten Klemperer Aufnahme. Die Decca Platten erzielten durch eine geschickte Stereotechnik eine erstaunliche Wirkung. Die einzelneh Gruppen der doppelchorigen Passion sind sorgfaltig gegeneinander abgesetzt, die Aufnahme ist sehr ,transparent" und nimmt durch die Besetzung von kleinem Instrumentalkorper und Knabenchor historische Praktiken wieder auf.

Wenig ausgewirkt haben sich dagegen bislang die Erkenntnisse, die den in den Passions Oratorien Beteiligten musikalische Formen mit unterschiedlicher Funktion zuweisen. Bekanntlich gilt es, drei verschiedene ,Schichten" zu trennen: den reinen Bibeltext, der auf den Erzahler (Evangelisten), die ,Soliloquenten" und die ,Turba" Chore verteilt wird; dann die Arientexte, die die subjektive Reaktion der einzelnen Seele ausdriicken; und schliefilich die Chorale, die Stellungnahme der Gemeinde.

Vom Erzahler (Evangelisten) mufi hochste Objektivitat gefordert werden. Nicht ohne Grund heifit sein Part in den mittelalterlichen Vertonungen ,testo", also ,Zeuge". Und von einem Zeugen vor Gericht wird nun einmal verlangt, dafi er sich nach Moglichkeit aller Subjektivismen enthalte. In den neuen wie in den alten Aufnahmen beider Passionen ist dagegen jeder Evangelist (Haefliger, Pears, Krebs, Traxel, Lloyd) von einer qualenden Expressivitat, die die musikalische Linie mit einer zusatzlichen, gelegentlich grotesken Hermeneutik belastet. Man here dazu jeweils das und fing an zu trauern", oder das und verschied"! Am ehesten fanden die Sanger der. Christus Partien (Fischer Dieskau, Prey, Kelch) zu ehrfurchtigverhaltener Objektivitat.