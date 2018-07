Inhalt Seite 1 — Brief aus Krähwinkel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Liebe Tochter,

es stürmt ums Haus. Heute morgen war plötzlich der stumpfe Kegel des Hohenkarpfen links hinter den Tannen noch einmal schneeweiß – für eine Stunde. April, April, der macht es, wie er will.

Es war doch gut, daß Du mich gleich „ganz außer Puste“ angerufen hast, nachdem Du meine Revolutionsepistel Und-so-entschloß-ich-mich-Politiker-zu-werden in den Händen hattest. Zuerst ärgerte ich mich über Deinen liebevollen Defätismus. Weiber, dachte ich. Nie was von furor teutonicus gehört. Aber daß Du besorgt gleich nach Krähwinkel eilen wolltest, obwohl Du Freikarten für die Lach- und Schießgesellschaft hattest, rührte mich. Dieser Hildebrandt würde es mir nie verzeihen, wenn ich ihm eine so mitfühlende Zuhörerin entzogen hätte, bloß weil ich plötzlich Führer der Krähwinkel-Bewegung geworden war und in den Bundestag wollte.

Damit Du es nur gleich weißt: Die Sache hat sich erledigt – denn Krähwinkel ist kein Wahlkreis! Das wurde mir per Einschreiben mitgeteilt, auf dem Umschlag war ein geprägter Bundesadler zu fühlen – er ist übrigens mager.

Damit wäre der Kampf zwischen Pro- und Anti-Krähwinklern also auf die außerparlamentarische Ebene verwiesen. Ahnen hätt’ ich das sollen, denn dann wäre mir das Pathos jenes Mein-Kampf-Briefes vielleicht gar nicht erst hochgekommen.

Also: nix Wahlkreis – nix Polletick – nix Feldgeschrei. Wer spricht von siegen, überstehen ist alles.

Tochter, ich stürmte, Krähwinkel hinter mir lassend, in die Lande, entschlossen, eine Lanze zu brechen für die ewigen Werte deutscher Innerlichkeit. Jedoch es rächt sich stets, wenn man eine Idee retten will, indem man sie verrät. Krähwinkels Qualitäten sind nicht durch Auftrumpfen zu verteidigen. Ich war in Versuchung, in eine moderierte Seelen-Wärmflasche einen Molotow-Cocktail-Zeitzünder einzubauen, um sie als Atombombe auszugeben.