Erzählung von Graham Greene Übersetzung von Susanna Brenner-Rademacher

Ich habe als Junge den Roman Foe-Farrell von Q bestimmt drei- oder sogar viermal gelesen. Es war die dramatische Geschichte einer Rache, und ich wünschte mir sehnlichst eine Gelegenheit zu dramatischer Rache. Soweit mir die Erzählung noch gegenwärtig ist, handelte sie von einem politischen Demagogen, der die Versuchsergebnisse eines großen Chirurgen vernichtete; er stiftete nämlich einen Pöbelhaufen dazu an, das Laboratorium des Gelehrten, wo dieser angeblich Vivisektionen vornahm, zu zerstören. Von da an hatte Foe (oder war es Farrell?) nur noch das eine Lebensziel, sich an Farrell (oder war es Foe?) zu rächen; er verfolgte seinen Feind jahrelang durch die ganze Welt – einmal, glaube ich, befanden die beiden sich sogar allein in einem offenen Boot auf dem Stillen Ozean, so unwahrscheinlich das klingen mag. Im Laufe der lang ausgesponnenen Qualen dieser Verfolgung veränderten sich nun die Charaktere: Der Verfolgte wurde immer edler, während der Verfolger die vulgären Züge seines Feindes annahm. Es war eine sehr moralische Geschichte, aber ich glaube nicht, daß es mir besonders auf den dramatischen Höhepunkt ankam – mich interessierte schlechthin die Rache.

Denn, in meiner Schule gab es einen Jungen namens Carter, der mich während meines dreizehnten und vierzehnten Lebensjahres systematisch seelisch folterte und es darin zur Perfektion brachte. Gegenstand seiner Quälereien war meine in doppeltem Sinne ziemlich schwierige Position innerhalb der Schülerschaft: mein Vater war der Direktor des Internats und mein älterer Bruder Präfekt meines Wohnhauses. Carter, der die Phantasie eines Erwachsenen besaß, begriff den Treuekonflikt, der sich für mich daraus ergab – den Konflikt zwischen der Solidarität mit meinen Altersgenossen und der Loyalität gegen meinen Vater und Bruder. Er trieb höhnische Spitznamen in meine Seele wie Splitter unter die Fingernägel.

Mit der Zeit wäre ich wohl mit Carter fertig geworden – ich glaube, unsere Beziehung hatte beiderseits ein Element widerwilliger Bewunderung. Ich bewunderte seine Grausamkeit und er – merkwürdigerweise – gerade dasjenige in mir, das er zu verwunden strebte. Zwischen Folterer und Gefoltertem entsteht eine Art Wechselbeziehung: Solange die Tortur andauert, hat der Quäler seinen Zweck nicht erreicht und muß sein Opfer als ebenbürtig anerkennen. Ich habe in späteren Jahren nie ernstlich das Verlangen gehabt, mich an Carter zu rächen. Aber mit Watson war es etwas anderes.

In jenem Abschnitt meines Lebens hatte ich sehr wenige Freunde. Ich war als „Sohn vom Alten“ so allein wie ein Streikbrecher. Einer der wenigen, die zu mir hielten, war Watson, und er ließ mich um Carters willen im Stich. Wir beide – Watson und ich – waren nicht so raffiniert wie Carter, der mich ständig mit Freundschaftsangeboten in Versuchung führte, die er mir dann wie eine Leckerei wieder vor der Nase wegschnappte, nicht ohne den Eindruck zu hinterlassen, daß irgendwie, irgendwann die Quälerei einmal ein Ende haben werde. Watson war neben ihm nur ein Stümper, ein Nachahmer ohne eigene Einfälle, der mich allein nie zu verletzen vermocht hätte. Und doch war es Watson, dem ich Rache schwor, denn mit seinem Treubruch wurde meine Isoliertheit nahezu vollkommen.

Noch viele Jahre lang fand ich, wenn ich an jene Zeit zurückdachte, meinen Rachedurst so lebendig wie ein Gewürm unter einem Stein. Nur eines änderte sich: Ich hob den Stein immer seltener auf. Ich begann zu schreiben, und damit verlor die Vergangenheit etwas von ihrer Macht – ich schrieb sie mir von der Seele. Trotzdem konnte es alle paar Jahre geschehen, daß ein Geruch, ein Stück Mauer, ein Buch in einem Regal mich daran gemahnte, den Stein zu lüften, und die Kreatur war immer noch da und reckte den Kopf nach dem Licht.

Im Dezember 1951 kaufte ich im Laden der Cold Storage Company in Kuala Lumpur meinen Whiskyvorrat für das Weihnachtsfest, das ich in Malakka verbringen wollte. Ich war gerade von einer dreitägigen Dschungelpatrouille mit dem siebten Bataillon des zweiten Gurkha-Schützenregiments in Pahang zurückgekommen und hatte Insulinde gründlich satt. Da sagte eine Stimme: „Das ist doch Greene!“ Neben mir stand ein Mann mit einem Fuchsgesicht und kleinem Schnurrbart.