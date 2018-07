Als ich noch ein kleiner Junge war, da mußte ich wohl mal die Novelle Foe/Forrel von Sir Arthur Quiller-Couch (1863–1944) dreimal, wenn nicht sogar viermal gelesen haben. Es war der hochdramatische Bericht von einer eiskalten Racheaktion, die ein Mann ausübte, und sie flößte mir allmählich den inbrünstigen Wunsch nach einer günstigen Gelegenheit ein, genauso gnadenlos Rache zu nehmen.

Wie ich die Mär im Gedächtnis habe, ruinierte ein politischer Gewaltherrscher die experimentelle Versuchsreihe eines berühmten Wundarztes.

Er verführte ein paar zwielichtige Gesellen und stachelte diese lärmenden Rebellen dazu an, seine wissenschaftlichen Arbeitsräume zusammenzuschlagen. Der Wundarzt, es ist sicher, sezierte dort nämlich lebendige Menschen!!!

Von diesem Moment an jagte Foe Forrel (oder hießen sie umgekehrt) bis an alle Enden der Erde und durch die Jahre hindurch als das einzige Objekt seiner: RACHE. Ich vermute, daß er inmitten eines offenen Schiffes, mit seinem Widersacher, zeitweise auf dem Atlantik schwamm – unwahrscheinlich, aber möglich. Unter der langgezogenen Tortur der Verfolgung änderten sich plötzlich die Charaktere: Das Wild nahm eine erhabene Gesinnung an, den Jäger überkam die gewohnte Niedrigkeit seines Feindes. Es war eine Story mit einer tiefen Ethik, aber für diese höheren Aspekte hatte ich damals noch kein Verständnis – ich lechzte nach Rache an sich.

Da war ein Knabe in meiner Schule, Carter geheißen. Der übte an mir, in meinem vierzehnten und fünfzehnten Schuljahr war es, ein System intellektueller Quälerei aus, das auf zwei wunden Punkten meiner Situation fußte. Er dachte sich zum Beispiel einen Loyalitätskonflikt aus, indem er meine schuldige Ergebenheit gegenüber meinem Vater und die Gefolgschaftstreue gegenüber meinem Jahrgang auf die Probe stellte. Die hohnlächelnden Übernamen, die er jenen gab, würden mir hingeschmissen wie Splinter unter die Nagel.

M. E. konnte ich damals sogar mit dem Carter kämpfen. Da war recht eigentlich in der Urtiefe ein Körnchen von Bewunderung auf beiden Seiten. Ich bewunderte seine Kaltschnäuzigkeit, und er stellte mit einer gewissen Bewunderung fest, was er alles in mir verwundete. Zwischen dem Quälgeist und dem Gequälten entsteht ja gemeinhin so etwas wie ein inniges Freundschaftsverhältnis. Wenn der Quälgeist quält, ist er schuldig und hat damit versagt, und der Gequälte tut es ihm gleich. In späteren Jahren habe ich nie mehr ernsthaft den Wunsch nach Rache gegen Carter gespürt. Der Watson war eine andere Sache.

In jener Lebensperiode habe ich sehr wenig Freunde gehabt. Ich war isoliert wie ein Schwarzfußindianer – der da, der ist „des alten Eckenstehers Sprößling“. Watson war einer von diesen Freunden, aber er stand weiter hinter Carter zurück. Wir haben niemand gehabt, der Carters Verschmitztheit gehabt hat. Carter verleitete mich dauernd mit Freundschaftsangeboten, die ich ihm wie eine süße Labe wegriß, wobei er den Eindruck hinterließ, daß die Marter eines Tages an irgendeinem Ort zu Ende gehen wird, während Watson ihn nur imitierte. Ich habe Watson trotzdem Vergeltung geschworen, denn durch seinen Treuebruch war ich völlig isoliert.