Von Reimer Hansen

Walter Lüdde-Neurath: Regierung Dönitz. 3. wesentlich erweiterte Auflage; Musterschmidt-Verlag, Göttingen; 216 S., 16,80 DM.

Vor seinem Selbstmord am 30. April 1945 hatte Hitler die eigentlichen Kronprinzen seines Regimes, Göring und Himmler, als „Verräter“ aus der Partei und allen Staatsämtern ausgestoßen und den Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Großadmiral Karl Dönitz, zu seinem Nachfolger als Staatsoberhaupt und Obersten Befehlshaber der Wehrmacht bestimmt. Obwohl Dönitz die Nachfolge Hitlers nur 23 Tage lang ausgeübt hat, ist es in der zeitgeschichtlichen Literatur üblich geworden, seine Amtszeit als einen eigenen, deutlich von der Endphase der Regierung. Hitlers unterschiedenen Abschnitt in der jüngsten deutschen Geschichte zu betrachten und von der „Regierung Dönitz“ zu sprechen. Den entscheidenden Anstoß zu dieser Beurteilung gaben die Erinnerungen des letzten Adjutanten des Großadmirals, Walter Lüdde-Neurath, die zum erstenmal vor fünfzehn Jahren in einer Tageszeitung veröffentlicht wurden.

Als Adjutant des Großadmirals hatte Lüdde-Neurath an fast allen entscheidenden Besprechungen der Regierung Dönitz teilgenommen, und Dönitz hatte darüber hinaus auch alle wesentlichen Probleme seiner Regierung mit ihm besprochen. Er ist also ein unmittelbarer Zeuge des gesamten Geschehens, über das er berichtet. Lüdde-Neurath hatte bereits sogleich nach dem Kriege damit begonnen, seine Erinnerungen an die Regierung Dönitz aufzuzeichnen. Er konnte sich dabei auf das sogenannte „Dönitz-Tagebuch“ stützen, das er selbst im Mai 1945 geführt hatte Und das ihm zum größten Teil erhalten geblieben war. Um den unmittelbaren Eindruck des Erlebnisberichtes nicht zu verfälschen, vermied er es bewußt, „nachträgliche Erkenntnisse in damalige Gedankengänge hineinzuarbeiten“. Lüdde-Neuraths Bericht zeichnet sich durch eine sachliche und knappe Diktion aus und wird durch einen ausführlichen dokumentarischen Anhang unterstützt.

Während Hitler in seinem politischen Testament gefordert hatte, den Krieg „in treuester Pflichterfüllung bis in den Tod“ und „mit allen Mitteln“ fortzusetzen, wollte Dönitz, nachdem ihm die Führernachfolge zugefallen war, den längst sinnlos gewordenen Krieg so schnell wie möglich beenden. Er entschloß sich noch am l. Mai zu einer zentral von der Reichsregierung gesteuerten, stufenweisen Gesamtkapitulaiion der deutschen Wehrmacht. Es war seine Absicht, den Kampf gegen die Westmächte so schnell wie möglich durch eine Teilkapitulation der Westfront einzustellen, den Kampf gegen die Sowjets jedoch noch bis zum Abschluß des Abtransports der ost- und mitteldeutschen Bevölkerung und der Rückführung der Ostfront hinter die englisch-amerikanischen Linien fortzusetzen. Diesen Plan konnte er nur teilweise ausführen, da nur Montgomery bereit war, eine Teilkapitulation zu vereinbaren. Eisenhower forderte dagegen die Unterzeichnung der Gesamtkapitulation der deutschen Wehrmacht an allen Fronten.

Dönitz hatte zwar keinerlei Einfluß auf das „Daß“ der bedingungslosen Kapitulation, er nutzte jedoch die geringe Handlungsfreiheit, die ihm als deutschem Staatsoberhaupt noch verblieben war, um das „Wie“ in der für seine Pläne günstigsten Weise mitzubestimmen. So gelang es ihm – trotz des Eisenhowerschen Ultimatums –, mit seinem Kapitulationsverfahren noch zweieinhalb bis drei Millionen Deutsche vor dem Zugriff der Sowjets zu bewahren und eine kampflose Übergabe der noch nicht in den Kriegsschauplatz miteinbezogenen besetzten Gebiete Westhollands, Norwegens und Dänemarks zu arrangieren. Nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 9. Mai 1945, 0.00 Uhr, verfügte Dönitz über keinerlei Wirkungsmöglichkeiten mehr. Er blieb jedoch im Amt, nachdem er zunächst seinen Rücktritt erwogen hatte, um nicht freiwillig den Anspruch des deutschen Staatsoberhauptes auf die Souveränität und Einheit des Reiches preiszugeben.

Nach der Kapitulation wandte sich die Regierung Dönitz stärker ihren zivilen Aufgabenbereichen zu. Dönitz hatte bereits vor der Kapitulation sämtliche führenden Nationalsozialisten – unter ihnen Himmler, Ribbentrop und Rosenberg – aus dem Reichskabinett entlassen und den Reichsfinanzminister Grafen Schwerin von Krosigk mit der Bildung einer Geschäftsführenden Reichsregierung beauftragt, der nur noch qualifizierte Fachminister angehören sollten. In diesem gereinigten Rumpfkabinett waren nur noch Schwerin von Krosigk (Leitender Minister, Äußeres und Finanzen), Speer (Wirtschaft), Backe (Ernährung), Seldte (Arbeit) und Dorpmüller (Verkehr) im Besitz ihres Portefeuilles. Die Geschäftsführende Reichsregierung bemühte sich dann, durch praktische Vorschläge die alliierten Siegermächte für einen zentralgesteuerten Wiederaufbau des deutschen Wirtschafts- und Ernährungs-, Verkehrs- und Finanzwesens zu gewinnen. Aber die Alliierten waren unter keinen Umständen bereit, ihre eigenen Pläne einer Zusammenarbeit mit den ehemaligen Ministern Hitlers zu opfern. So wurden Dönitz und die Geschäftsführende Reichsregierung von den Alliierten abgesetzt und verhaftet.