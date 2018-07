Von Herbert Weichmann

Der Bundeshaushalt 1965 ist nunmehr durch das Fegefeuer der öffentlichen Kritik hindurch und endgültig verabschiedet. Die Umgestaltungen, die er im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens sozusagen erleiden mußte, mögen durch die Einflüsse des Wahljahres besonders akzentuiert und für die Zukunft vorbelastend sein, sie bestätigen damit aber nur die Notwendigkeit, entschieden die Budgetpolitik aus der jährlichen Betrachtungsweise herauszulösen und unter Perspektiven zu stellen, die sich aus einer vorausschauenden mehrjährigen Betrachtungsweise ergeben.

Wenn jetzt die Verwaltung an die Aufstellung des Bundeshaushalts 1966 geht und ihre Pläne nicht mehr unter dem Damoklesschwert der Wahltaktik zu entwerfen braucht, so sollte eben dieser Zeitpunkt genutzt werden, den Jahreshaushaltsplan in den Rahmen einer Mehrjahresplanung einzubauen oder besser, aus einem solchen Rahmen abzuleiten. Welcher Dinge bedarf es, so stellt sich dann sehr aktuell die Frage, um die Finanzpolitik von dem mehr oder minder kasuistischen Einfluß der Alltagserwägungen, der Interessenwünsche, der Durchschlagskraft besonders aktiver Gruppen innerhalb oder außerhalb der Parlamente zu befreien und durch eine vorausschauende Konzeption zu ersetzen?

In erster Linie scheint es mir erforderlich, daß die Verwaltung wie die gesetzgebenden Körperschaften einer klaren Beschreibung des Standortes unserer finanziellen Situation, und zwar im statischen wie dynamischen Sinne gegenübergestellt werden. Für eine solche Beschreibung zeichnen sich auch methodisch die einzuschlagenden Wege sehr deutlich ab.

Das erste Erfordernis ist die Aufstellung eines Inventars der bestehenden Vorbelastungen aus den bereits in der Vergangenheit beschlossenen Ausgaben, die nicht Investitionscharakter haben, sondern den Sektor des Konsums beeinflussen. Gerade der Bundeshaushalt 1965 hat durch die Beschlüsse des Bundestages eine gewaltige Steigerung solcher Ausgaben auch für die Zukunft prädeterminiert, die neben den ohnedies festen Blöcken des Budgets, wie zum Beispiel den Personalausgaben, deutlich sichtbar gemacht werden müssen, und zwar eben nicht nur im einjährigen, sondern in einem mindestens fünfjährigen Rahmen.

Zum zweiten bedarf es eines Inventars der Fortsetzungsmaßnahmen auf dem Investitionssektor. Bewilligungen für Investitionen im Haushaltsjahr lösen ja für alle angefangenen oder in der Ausführung begriffenen Bauvorhaben auch die Bewilligung der Ausgaben aus, die bis zur Vollendung der Investitionen noch erforderlich werden. Die Erfahrung hat gelehrt, daß bei dem Investitionsvolumen, das finanzpolitisch zur Verfügung gestellt werden kann, 90 Prozent der Beträge bereits festgelegt und nur 10 Prozent noch gestaltungsfähig sind. Keine Investitionsplanung kann infolgedessen an klaren und auch durchaus ziemlich genau berechenbaren Übersichten vorbeigehen, die auf ebenfalls mindestens fünf Jahre im voraus die Vorbelastung durch Investitionsausgaben erkennbar machen.

Zum dritten ist es erforderlich, zusätzlich zu den aus der Vergangenheit resultierenden Vorbelastungen die bereits erkennbaren, in der Zukunft auf uns zukommenden neuen Ausgaben zu erfassen. Es zeichnen sich bereits sehr deutlich ganze Blöcke solcher neuen Ausgaben ab, wobei zwischen den Notwendigkeiten zu unterscheiden ist, die sich aus dem nationalen Sektor und aus dem supranationalen Bereich ergeben. Beispiele im nationalen Sektor sind die Ausgaben für die Wissenschaft und für den Straßenbau, die nach den vorliegenden Gutachten sich durchaus größenmäßig ermessen lassen. Im supranationalen Bereich kommen aus dem EWG-Komplex ebenfalls neue Milliarden auf uns zu, welche das Bundesfinanzministerium auch bereits vorberechnet hat, die aber eben auch einer Projizierung in den Rahmen einer bereits erkennbaren Vorbelastung bedürfen.