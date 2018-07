„Lucky Jo“ (Frankreich; Verleih: Interfilm): Lucky Jo ist alles andere als glücklich. Was er anpackt, gerät ihm daneben; wo er sich als Partner anbietet, enden die Unternehmen im Gefängnis. Denn Lucky Jo alias Eddie Constantine ist hier nicht der strahlende Lemmy Caution, der scharf kombiniert und dreinschlägt, um zu überzeugen, der immer auf Seiten des Rechts steht und die Buben Ehrlichkeit und Anständigkeit lehrt. Bei Michel Deville ist Constantine ein Spitzbube, der mit einem Team von drei eingeschworenen Freunden jahrelang Banken ausraubt, Safes sprengt und Postwagen überfällt, bis man ihm eines Tages den Stuhl vor die Tür setzt. Jeder steckt ihm noch ein Bündel Banknoten zu, dann schiebt man ihn ab, bedeutet ihm, er sei ein schwarzer Kater und man könne künftig nicht mehr mit ihm arbeiten.

Eddie Constantine zu entheroisieren, das war lange schon einen Film wert, und Deville ist dies fast gelungen. Er führt uns einen Mann vor an der Schwelle des Alters, ein Wrack, von seinen Freunden gemieden, kaltgestellt und erfolglos, sein Fortbewegungsmittel ist ausgerechnet ein gemarderter Fiat 500. Und bei dem Mädchen Mimi verfangen die geübten Sprüche nicht mehr, weil die mittlerweile so emanzipiert ist, daß sie Jo nicht mehr braucht und mit ihm schläft, nur wenn sie Lust hat.

Entmythologisierung nicht allein Eddie Constantines, sondern des gesamten Genres hat Deville im Kopf gehabt. Die Gattung tritt in eine Spätphase, wo die Erinnerung an die Taten bedeutsamer wird als die Taten selbst. Die komischen Helden, denen nie ein Coup gelang, leben heute zurückgezogen. Gabriel betreibt einen Spielsalon, Napo ein Restaurant und Simon eine Garage. Simon hat sogar geheiratet, ist das Abenteuerleben leid, ganz ein seniler Vater mit TV am Bett, Milch vorm Schlafengehen und kleinbürgerlichem Gemüsegarten.

Einziger Mißgriff sind die Schlägereien, die bestürzend brutal geraten, Constantine stets als Sieger kennen und so gar nicht zu der Figur des Jo passen. Wer das nicht als böse Entgleisung wertet, wer nun glauben will, Jo sei doch ein versteckter Held, wer glauben will, Deville meine es mit der Entlarvung nicht ernst – der wird eines besseren belehrt, dem liefert Deville sein Kabinettstück: den Schlußakkord. Die Freunde verabschieden sich, eine letzte Umarmung voll Melancholie, eine große Menschenmenge beobachtet die Szene. Nun wird man ihn bejubeln, ihn, Eddie Constantine, den prominenten Schläger – aber nichts geschieht, schweigend und uninteressiert machen die Menschen Platz, Constantine verschwindet in der Menge.

W. D.