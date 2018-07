Von Carl. J. Burckhardt

Lorenz Stucki: So entstand die Gegenwart; Verlag Sauerländer, Frankfurt; 432 Seiten, 25,– DM.

Das Buch Lorenz Stuckis vermittelt uns in solid durch Tatsachen unterbauter, deutlich strukturierter, klar durchdachter Weise einen Überblick über den Verlauf des Weltgeschehens von Versailles bis in unsere Tage. Ein solches Werk entspricht einem starken Bedürfnis.

Zusammenfassende geschichtliche Darstellungen gelten seit längerer Zeit bei den Fachgelehrten für prätentiös. Zwar nicht überall verhält es sich so, vor allem in Frankreich ist der Übergang zwischen Forschung und Literatur stets ein selbstverständlicher und fließender geblieben, und dadurch wurden dem lesenden Publikum geschichtliche Vorgänge und die in ihrem Zusammenhang wirkenden Persönlichkeiten immer wieder anschaulich ins Gedächtnis gerufen. Dieser Umstand hat das Erinnerungsvermögen des französischen Volkes wachgehalten und geschult, wobei im allgemeinen national abgegrenzte Themen im Vordergrund blieben und das „Ausland“ von einem ausgesprochen französischen Standpunkt aus beurteilt wurde. Innerhalb des deutschen Sprachgebietes dagegen ist vor allem die jeweilige Jugend fast erschreckend geschichtsfremd geworden, und ein kollektives Vergessen hat sie um unzählige Einsichten gebracht, die doch für die Entstehung eines reifen politischen Urteils unerläßlich gewesen wäre.

Schon 1874 hat Nietzsches Schrift „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben“ gegenüber der aus der Antike überlieferten Kunst der großen Erzählungen vergangener Begebenheit tiefgehende Skepsis geweckt. Seit dem letzten Viertel des letzten Jahrhunderts haben die Historiker sich abgesondert und haben unter Vermeidung epischer Synthesen strenge, dem Vorgehen naturwissenschaftlicher Wahrheitssuche angepaßte Methoden angewandt, vielfach auch übten sie philologische Akribie unter häufiger Überschätzung des sogenannten „Dokuments“, nämlich des zufällig erhaltenen schriftlichen Zeugnisses, neuerdings sodann erlagen sie dem Amerikanismus der Statistik. Eine ungeheure Zersplitterung in bisweilen horizontlose Einzeluntersuchungen war die Folge. Dort aber, wo allgemeine Überblicke noch gewagt wurden, nahmen diese Versuche meist einen extrem theoretischen Charakter an und verwirrend stand Theorie gegen Theorie; der in die Breite gehende einfache Bericht mit seinen unvermeidlichen faktischen Mängeln aber blieb in Mißkredit. Den Zeitgenossen wurde dasjenige verbindende und erläuternde Element vorenthalten, das für den Laien notwendig ist, um überhaupt zu einem Interesse an Ergebnissen strenger Forschung zu gelangen.

Wenn man in Schulen, ja auf Bänken unserer Hochschulen in den letzten Jahrzehnten nach allgemeinen geschichtlichen Kenntnissen suchte, konnte man große Enttäuschungen erleben. Die Heranwachsenden, die 1945 noch nicht dem Kindesalter entwachsen waren, wußten kaum mehr etwas vom letzten Weltkrieg, nichts von der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts und schon gar nichts mehr von den Zeiten vor 1914.

Stucki hat nun den großangelegten Versuch unternommen, nicht nur, wie erwähnt, die Hauptereignisse der letzten sechsundvierzig Jahre in klarer Folge zusammenzustellen, er hat sich auch bemüht, die großen Kräfte spürbar zu machen, die am Werke waren. Seine leitende Absicht, wie er in der Einleitung sagt, war es, die Kenntnisse der Geschichte in den Dienst der Gegenwart zu stellen. Er geht von der Voraussetzung aus, daß es einmal eine europäische Ordnung gegeben habe und daß diese Ordnung teils in sich selbst zusammengebrochen, teils willentlich zerstört worden sei.