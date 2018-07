Von Wolfgang Werth

Vor beinahe leerem Parkett wird das Schauspiel „Die Kammer“ aufgeführt, ein KZ-Stück, das die deutsche Schuld ins Gedächtnis und ins Gewissen zurückrufen will. Nach der Vorstellung trifft sich einer der Zuschauer, der Rentner Max Breinitzer, ein ehemaliger KZ-Arzt, mit dem jungen Schauspieler Henri Nachmann und meldet Bedenken an. Der millionenfache Tod, so sagt er, entziehe sich jeder Darstellung. Gleichwohl räumt er ein, daß es das gute Recht der Schauspieler, ja vielleicht sogar ihre Pflicht sei, „diese Vergangenheit noch einmal zu beleben Und wenig später fügt er hinzu, „er persönlich sei absolut überzeugt von der Notwendigkeit des politischen Theaters. Aber das derzeitige Publikum denke, wie nicht anders zu erwarten, nicht mehr an Gaskammern, Krematorien und Fäulnis, und so sei es nur natürlich, daß Stücke wie ‚Die Kammer keine Resonanz fänden und gewöhnlich nach wenigen Tagen bereits wieder vom Spielplan abgesetzt würden.“

Diese Eingangsepisode des ersten Romans von

Hans Frick: „Breinitzer oder die andere Schuld“; Rütten + Loening Verlag, München; 244 S., 14,80 DM

ist ein verstecktes Vorwort. Am fiktiven Parallelfall kennzeichnet der Autor den eigenen Versuch, analog zum politischen Theater einen politischen Roman zu schreiben, als ein Unterfangen mit geringen Erfolgsaussichten. Der fünfunddreißigjährige Frick, der wie Henri Nachmann ein „Nach-Mann“ ist, Angehöriger einer Generation, die im Dritten Reich noch zu jung war, um schuldig zu werden, läßt sich von seiner schuldigen Titelfigur legitimieren, die heutigen deutschen Verhältnisse anzuklagen.

Sie sind nach des Autors Ansicht nicht so, wie sie „nach allem, was war“, sein müßten. Damit hat er leider recht. Doch er setzt sich sogleich ins Unrecht, indem er sie so darstellt, wie sie glücklicherweise ebenfalls nicht sind. In seinem Buch erscheint die Bundesrepublik des Jahres 1964 als ein Dorado für Massenmörder: Nazistische Verbrechen werden von der Gesellschaft bagatellisiert und negiert, wo nicht gar gerechtfertigt; KZ-Häuptlinge und SS-Schergen gelangen als Honoratioren zu Ansehen, und wenn schon einmal einer vor Gericht erscheinen muß, so werden seine ungeheuerlichen Verbrechen mild wie ein Kavaliersdelikt geahndet. Ununterbrochen wird die deutsche Ehre von denen, die vorgeben, sie hochzuhalten, durch den Dreck gezogen. Die wenigen aber, die das Gewissen quält, gelten als geistig defekt und sehen sich aus der sauberen Sozietät ausgestoßen.

Diese düstere Ansicht unterscheidet sich nicht wesentlich von den Schreckensbildern, die DDR-Propagandisten von der Bundesrepublik entwerfen: Wie sie wählt auch Frick aus der Realität jene schlimmen Tatbestände, die seine vorgefaßte Meinung stützen, und verallgemeinert diesen Teilbefund zu einer Totalmisere.