Die Tour de France, Straßenradrennen überhaupt, habe ich noch nie so recht begriffen, obwohl ich mich in etlichen Sportarten recht gut auskenne. Das hektische Gestrampel der „Giganten der Landstraße“ hat sich mir nie erschlossen; nie könnte ich die Begeisterung am Straßenrand teilen, auch kaum am Fernsehschirm, obwohl man da doch wenigstens eine Strecke lang dabei ist.

Ein Packen Spielkarten hat mich jetzt im Handumdrehen zu einem Radsportfan gemacht. Seit dem Spiel

„Der Favorit“, Verlag Franz Xaver Schmid, München; Schachtel mit 98 Spielkarten, einer großen gelben und dreißig kleinen, roten und grünen Spielmarken; Nr. 4 M, für zwei bis sechs Personen, 9 Mark

weiß ich, wie aufregend die Radierei sein kann – wenn sich das Feld hinter dem Spitzenreiter duckt, in seinem Windschatten lauert, plötzlich einer den Spurt wagt, davonprescht mit aller Kraft seiner Waden, den und jenen abhängt, doch dem Rudel nimmermehr entrinnt, das verbissen an seinem Hinterrad klebt; ein coup de fouet (Peitschenschlag), ein Spurt, wie man solches auf gut deutsch nennt, setzt ihn ab von den Verfolgern, knappe Minuten nur, da trifft ihn ein coup de pomp (wörtlich: Hieb mit der Luftpumpe), wie die Franzosen wohltönend zu dem sagen, was in der Fachsprache hierzulande „Spinat“ heißt; noch rettet ihm eine Steigung das gelbe Trikot, doch dann ist es wieder da, das Feld, unerbittlich, und da, auf den letzten Metern vor dem Ziel, schleudert einer pendelnd seinen Körper vorbei: vergeblich Mühe und Schweiß einer ganzen Etappe, denn ein anderer hat sie gewonnen mit hauchdünnem Vorsprung; das Rudel rollt aus, verzweifelt treten weiter Zurückliegende die Pedale, Pechvögel hetzen nach Sekunden, lange noch, wenn die Zuschauer verschwunden sind; einsam erreichen sie das Ziel, hoffend auf den nächsten Tag, an dem, wer weiß, vielleicht gerade ihm, dem letzten, das Glück der neuen Etappe winkt.

Und das alles mit Karten? Mit Karten. Die meisten tragen eine Zahl. Sie gibt die Geschwindigkeit in Kilometern je Stunde an, und zwar von neununddreißig bis fünfzig. Jeder Spieler erhält deren sechs, die er vom Rest, komm: er dran, auf sieben ergänzt, denn eine legt er jeweils ab. Der erste nach dem Geber erhält das gelbe Trikot (die große gelbe Marke) und legt eine „Geschwindigkeit“ vor. Der nächste hat nun drei Möglichkeiten: Er wählt ein größeres Tempo und übernimmt damit Führung und Trikot, oder er bleibt „im Feld“ mit gleichem oder um zwei Stundenkilometer geringerem Tempo, oder er wird, hat er nur kümmerliche Tempi in der Hand, abgehängt und kassiert die entsprechende Anzahl von „Strafminuten“ in Form der kleinen Marken. Diese Alternativen stellen sich der Reihe nach jedem Teilnehmer. Meist fühlt man sich im Rudel recht wohl, besonders anfangs. Abhängen läßt man sich nur, wenn das Blatt zu ungünstig ist, denn aufholen ist schwer: Zu leicht gerät man in einen hoffnungslosen Rückstand.

So weit, so gut. Das aus Frankreich stammende Spiel hat aber noch einige Raffinessen auf Lager. Da wäre einmal die „Erschöpfungskarte“. Sie muß, erhält man sie, sofort ausgelegt werden; durch sie verringert sich das Tempo um zwei Stundenkilometer. Die Karte „Spurt“ legt ebensoviel zu, doch darf sie bis zur passenden Gelegenheit in der Hand behalten werden. Dann ist da noch die „Steigung“ (côte). Sie kann nur vom Spitzenreiter ins Spiel gebracht werden und bedeutet, daß ihr Inhaber nicht überholt werden kann und daß man mindestens sein Tempo halten muß, will man nicht abgehängt werden; das bedeutet in diesem Fall schon bei einem einzigen kümmerlichen Kilometer Tempoverlust. Eine Gelegenheit für müde Favoriten, niedrige Tempi loszuwerden, oder für stramme, mit hohen Geschwindigkeiten das ganze Feld abzuhängen: Steigung, Spurt und fünfzig Stundenkilometer: Da hängt dem Rest die Zunge ’raus!

Man sieht, es gibt auch Kombinationen. So heben sich beispielsweise Erschöpfung und Spurt gegenseitig auf. Wer einmal abgehängt ist, kassiert für jeden Tempoverlust neue Strafpunkte. Mit höheren Karten kann er aufholen, jedoch nie im gleichen Zug auch noch überholen. Das ist recht anstrengend, wenn man, eine halbe Stunde hinter dem Feld, mühsam dahinstrampelt und das Ende der Etappe näher und näher rückt; und sie ist mit dem Talon zu Ende: Wer die letzte Karte abhebt, muß (oder darf) noch ablegen.