Das gelehrte, mit sachkundigen Miniaturen geschmückte „Vogelbuch“ des letzten der großen Staufer, ein Werk des Mittelalters, in dessen Kapiteln neuzeitliche Sachlichkeit sich auf eine immer wieder verblüffende Weise zu Worte neidet, wurde bereits 1596 – allerdings unvollständig – gedruckt und ist seither immer wieder Objekt der Lektüre und Betrachtung gewesen, da an dem Inhalt nicht nur die Biographen des Kaisers, sondern auch die Kunstgeschichte, die Naturwissenschaft und andere Disziplinen interessiert sind. Aber eine – auf alle roch vorhandenen Handschriften gestützte – Ausgabe des ganzen Textes hat erst 1942 der Insel-Verlag herausgebracht. Zu verdanken war sie dem Bonner Historiker C. A. Willemsen, der mit der staufischen Kultur in Süditalien vertraut ist wie kaum ein anderer. Seine vorbildliche Edition hatte nur die eine Schattenseite, daß sie selbst für solche, die im Latein noch firm sind, cft schwer zu lesen ist, da im Text eine Fülle von Tiernamen und Fachausdrücken verwandt wird, die selbst Speziallexika nicht verzeichnen. Im Jahre 1943 brachten deshalb zwei Amerikaner eine Übersetzung heraus; sie ist jedoch seit langem vergriffen.

Die erste vollständige Übersetzung in deutscher Sprache liegt jetzt vor

Kaiser Friedrich der Zweite: „Über die Kunst, mit Vögeln zu jagen“, unter Mitarbeit von Dagmar Odenthal übertragen und herausgegeben von Carl Arnold Willemsen; Insel-Verlag, Frankfurt; 2 Bände, 280 und 296 S. in Quart mit je 10 Farbtafeln, Halbpergament 420,– DM, Ganzpergament 880,– DM.

Die Bände sind so gesetzt und ausgestattet, daß jeder Bibliophile sie mit Vergnügen in seine Buchreihen einordnen wird.

Einen mittelalterlichen Traktat in flüssiges Deutsch zu übersetzen, ist sehr schwierig; das ist dem Herausgeber jedoch in geradezu überraschender Weise gelungen. Da es zur Zeit keinen kundigeren Interpreten gibt als ihn, der sich seit Jahrzehnten um das Verständnis des Inhalts bemüht hat, sind die beiden Bände auch sachlich als Musterleistung zu bezeichnen. Zu ihnen kommt noch ein gleich ausgestatteter Kommentarband, in dem Willemsen den Stand des Wissens zusammenfassen und den Text laufend erläutern wird. Dann können wir sagen: endlich ist Friedrichs „Vogelbuch“ so erschlossen, wie dieses einzigartige Werk es verdient.

Percy Ernst Schramm