P. B., Köln

Der Verband Deutscher Studentenschaften (VDS) ließ in letzter Zeit die Öffentlichkeit aufhorchen: die 17. ordentliche Mitgliederversammlung beschloß in Mainz zum 1. Juli 1965 eine Protestaktion gegen die Vernachlässigung des Bildungswesens in der Bundesrepublik. Jetzt muß sich der VDS mit einem Protest aus den eigenen Reihen befassen: Seit dem 1. April zählt der VDS zwanzigtausend Mitglieder weniger und muß damit auf die Summe von 55 000 Mark in seinem Budget verzichten.

Die zweitgrößte Studentenschaft Deutschlands, die der Universität Köln, istaus dem Verband ausgetreten. Der VDS hatte schon vor längerer Zeit eine Erhöhung des Mitgliederbeitrages geplant. Der Kölner AStA-Chef Wulf Preising ließ sich daher bereits im Februar eine Vollmacht ausstellen, die ihn ermächtigte, den Austritt der Kölner Studentenschaft aus dem VDS vorzubereiten. Zwar wurde eine Beitragserhöhung in Mainz nicht beschlossen, doch muß damit gerechnet werden, daß die Studenten in Kürze statt 1,10 1,55 Mark zu zahlen haben. Preising machte von seiner Vollmacht Gebrauch.

Anlaß sind indessen nicht nur die Finanzen. In Köln ist man grundsätzlich mit der Verbandsarbeit des VDS unzufrieden. Nach Meinung der Studentenvertreter agiert die Dachorganisation der deutschen Studenten zu autoritär. Die Landesverbände und Fachschaftsgruppen innerhalb des VDS seien in ihren Aktionsmöglichkeiten zu sehr von den Beschlüssen der „hohen Herren“ in der Bonner Georgstraße abhängig, heißt es. In einem Rundschreiben an die Mitgliedshochschulen im VDS bezeichneten die Kölner die Mitgliederversammlung als „Zirkusarena“, ihre Arbeit als „Marionettentheater“.

Der Kölner AStA hat dem VDS eine Warnung erteilt. Spektakuläre Beschlußfassungen, Proteste, Programme zur Verbesserung der Ost-Kontakte (auch zu der FDJ), Forderungen nach angemessenen sozialen Leistungen für bedürftige Studenten – das alles könnten mutige Taten sein. Doch wird wirklich so viel getan, wie die schönen Worte von Mainz vermuten lassen? Der VDS scheint selber Zweifel daran zu hegen; er bereitet eine „Strukturverbesserung“ des Verbandes vor. Sie ist doch aber wohl nur dann nötig, wenn die Arbeit erfolglos war.

Unterdessen rätselt der AStA-Chef herum, ob das Telegramm, das ihm am 1. April auf den Tisch flatterte, Galgenhumor oder Hochmut dokumentiert. Der VDS beglückwünschte ihn darin lakonisch zum Austritt: „Herzliche Glückwünsche. Spiel mal schön alleine Ein Aprilscherz war es jedenfalls nicht.