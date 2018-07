Von Ben Witter

Hamburg

St. Pauli, Davidstraße, Ecke Hopfenstraße. Drei Stufen hoch, rechts der Tresen, vorn links zwei Boxen, die erste hat ein Fenster. An dem Fenster sitzt eine mit einer Sonnenbrille. Ich bestelle für sie einen Rum, aber sie will noch keinen, nimmt eine Zigarette und setzt die Sonnenbrille nicht ab. Ich sage: "Wenn mir mal danach ist, kaufe ich sogar eine Sonnenbrille als Andenken."

Sie nimmt die Sonnenbrille ab, schiebt sie über den Tisch, hält die Hand auf und verlangt fünfzig Mark. Ich gebe ihr den Fünfziger, und sie sagt: "Die Verzierungen sind aus 18er Gold, Wenn mir mal danach ist, verschenke ich auch ‚18er‘. Fast ein Jahr habe ich mit der Sonnenbrille an der anderen Ecke gestanden, auch im Dunkeln; Hubsy meinte: ‚Du bist ein Typ, der aus dem Rahmen fallen muß.‘"

Denkt sie vielleicht, ich kenne diesen Hubsy? Das denkt sie und bestellt einen Rum für mich, zeigt mir sein Photo und nimmt eine Tablette – sie zahlt jedesmal zwanzig Mark für die Röhre Preludin – und zeigt auf die Planke vor der Herbertstraße: "Ziehe morgen drüben ein, sitze in Zukunft im Warmen."

Die Tablette beginnt langsam zu wirken. Sie sagt: "Wer Hubsy kennt..." Der Wirt hört das und sagt zu ihr: "Er kennt Hubsy nicht." Sie zeigt mir Photos von sich und von einem Mädchen und sagt: "Das ist meine Tochter." Plötzlich fängt sie von Frankfurt an. Sie mußte sich damals eine Perücke aufsetzen, weil morgens schon die Polizei aufpaßt. Kontrolle hin, Kontrolle her, in Lokalen durfte sie Männer animieren, doch auf der Straße war das verboten. Alle vier Tage wechselte sie ihre Perücken, eine gehörte der Wirtin, eine hatte sie sich machen lassen. Erst versuchte sie es wegen dieser Aufregungen mit Harmonisierungs-Tabletten, dann ging sie zu Preludin über. Die möblierte Einzimmerwohnung kostete 1200 Mark im Monat; sie verdiente im Schnitt 400 Mark pro Tag, davon ging an einen, namens Herbert, die Hälfte. Herbert regelte immer allerhand für sie. In Frankfurt haben fast alle so einen wie Herbert.

Dann, eines Tages, geht sie von Frankfurt nach München, sie erwartet ein Kind. In München meldet sie sich nicht gleich an, will erst das Kind haben, und verdient soviel wie in Frankfurt. Ihre Bekanntschaften macht sie mit der Einkaufstasche in der Hand, nach den letzten Kinovorstellungen und in Restaurants.