Mit der Kybernetik kann man viel lernen – auch im Sport

Von Walter Schröder

Walter Schröder ist als Studienrat Ruderlehrer der Universität Hamburg und gewann als Mitglied des Kiel-Ratzeburger Achters 1960 in Rom eine Goldmedaille.

Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Im Sport findet dieses Sprichwort seine Bestätigung. Wer heute im Eiskunstlauf in die internationale Spitzenklasse vorstoßen will, muß schon in früher Jugend mit den Schlittschuhen bekannt werden. Heute, da der Skilauf sich zum Volkssport entwickelt hat, wird mancher eine Erfahrung aus eigenem Erleben kennen: selber erst als Erwachsener mit den langen Brettern bekannt geworden, schaut er voll Neid auf die Schulbuben der Gebirgsdörfer, die elegant, schnell und standsicher über die Buckelpisten flitzen. Wer hat da nicht den Gedanken gehabt: in dem Alter müßte man das Skilaufen lernen!

Um das Gleichgewicht halten zu können, ist bei beiden Übungen eine Vielzahl von Ausgleichsbewegungen möglich und nötig. Eine alltäglichere Übung, bei der das Balancierenkönnen eine Rolle spielt, ist das Radfahren. Geht man „mit Überlegung“ an den ersten Versuch heran – Lenker nach rechts einschlagen, Fliehkraft ausgleichen, in die Kurve legen –, hat man das Gleichgewicht meist schon verloren, bevor die berechnete Ausgleichsbewegung eingeleitet ist. Demgegenüber findet ein Kind im Alter von sechs bis zehn Jahren die richtige Steuerung durch einfaches Ausprobieren sehr sicher und relativ schnell.

Diese Erfahrungen sind in der Sportpraxis lange bekannt, sie werden bei der sogenannten natürlichen Lehrweise berücksichtigt. Heute gewinnt eine Wissenschaft in immer mehr Bereichen an Bedeutung, die in der Lage ist, für diese Erfahrungen auch eine einfache Theorie liefern zu können: die Kybernetik.

Was ist Kybernetik?