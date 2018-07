Am Donnerstag voriger Woche ist Helena Rubinstein in einer New Yorker Klinik gestorben – keine Zeitung, die nicht davon Notiz genommen hätte, kaum jemand, der es nicht mit einer Spur von Anteilnahme gelesen hätte. Die kleine Jüdin aus Krakau war nicht nur eine wache Geschäftsfrau, die instinktsicher ihre Kassen zu füllen verstand, nicht nur Produzentin geschickt propagierter und weltweit begehrter Kosmetika, sie war – wie Elizabeth Arden – Symbol für einen fast grenzenlosen Optimismus; sie war Antriebskraft und zugleich Spiegelbild gesellschaftlicher Entwicklungen unserer Zeit. Ihr kam es beileibe nicht darauf an, Frauen beim Schönmachen zu helfen, nur, damit sie schön seien; für sie waren Schönheit und Gepflegtheit nur Pflastersteine für den Weg zum Erfolg. „Die Frau im modernen Leben“ – so der Titel eines Wettbewerbs unter deutschen Malern, für den sie 50 000 Mark spendiert und die Ergebnisse wegen ihres „düsteren, pessimistischen Charakters“ kritisiert hatte –, die Frau im modernen Leben hatte nach ihrem Willen Erfolg zu haben, bei den Männern, mit den Männern, gegen die Männer, gleichviel. Und eine Frau, die Erfolg haben will, dürfe es sich eben nicht leisten, „müde, mollig und matt“ zu sein. Sie selber gab das Beispiel. Noch vor einem Jahr vollführte die damals 93jährige ächzend Rumpfbeugen, um zu zeigen, daß der Cremetopf nur hilft, wenn die Selbstdisziplin stark genug ist. Gymnastik, Spaziergänge, maßvolle Kost, klares Wasser und geistige Anspannung verlangte sie. Sie selber hatte es an Engagement nie fehlen lassen, und wenn man davon absieht, daß sie es sich leicht hatte leisten können, so bleibt doch ihre Kunst-, Sammlung mit 600 Exemplaren bedeutend. Chagall, Picasso, Miro, Braque, Modigliani waren ihre – damals noch kaum bekannten – Favoriten, und von Salvador Dali hat sie ihr New Yorker Penthouse in der Park Avenue 625 mit Fresken ausstaffieren lassen. Unterwegs sammelte sie Buddhas, goldlackierte Holzmohren, mexikanische Vasen und Kuriosa voll schrecklicher Originalität – und jedermann gestand ihr solcherlei Geschmacksentgleisungen zu – weil sie damit zu leben verstand.

Ihr Lebensweg hatte eigentlich nur drei Stationen: die Geburt in Krakau und die Existenz zweier betagter Freunde, die ein Rezept für eine verschönernde Salbe besaßen; dann die Übersiedlung zu einem Onkel in das australische Städtchen Coleraine, wo man sie ob ihrer Schneewittchenhaut bestaunte und ihr die Krakauer Wundersalbe aus den Händen riß; schließlich, nach raschem Geschäftserfolg, die Fahrt nach Europa und nach Amerika, wo sie ihr kosmetisches Empire stetig zu bauen begann. Wie sehr sie ein Kind der Gegenwart war, bewies ihre Abkehr von wundersamen Tinkturen, von Reispuder und Rosenöl und ihr Griff nach Vitaminen und Hormonen, kurz: nach der Wissenschaft. Sie tauschte den archaischen Glauben an geheimnisvolle Wirckräfte gegen die Ergebnisse exakter Forschung.

Darüber vergaß man, daß sie zweimal verheiratet war, zuerst mit dem Journalisten Edward J. Titus, der in Artikeln auf sie aufmerksam gemacht hatte (und der sich von ihr scheiden ließ, weil sie nicht für ihn, sondern nur für ihre Arbeit lebte), später mit dem georgischen Prinzen Gourielli-Tschkonia (den sie um zehn Jahre überlebte). Roy V. Titus, einer ihrer beiden Söhne (der andere ist gestorben), erbt die riesige Firma. Aber es scheint, als werde niemand von ihm sprechen. Das Unternehmen, wie immer es sich entwickeln wird, heißt Helena Rubinstein. m. s.