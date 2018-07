feiner miiden Seine miide betrete ich den Laden, entschlossen, mir ein Paar der neuen Stiitzstrumpfe zu kaufen und die verfuhrerischen neuen Modelle a la Cancan, mit Spitzenmuster, Nadelstreifen, Fischgrat, Kaviar- und Salmiakpastillenmuster links liegen zu lassen. Denn die tonangebenden Couturiers wie Balenciaga und Givenchy, so war ich aus Paris informiert, haben in den letzten Kollektionen die gemusterten Striimpfe schon wieder weggelassen. Passe also, und ich brauche ohnehin etwas anderes.

Ich gebe mir innerlich einen sprachlichen Ruck und spreche das Wortmonstrum in riicksichtsvoller Einsicht, dafi nicht auf alien Schulen englisch gelehrt wird, so aus, wie es draufien im Schaufenster geschrieben steht: Supp hose. Die Riicksicht erWeist sich als uberfliissig. Ein mitleidiges Lacheln" breitet sich auf dem Gesicht der sprachkundigen Verkauferin aus: ,Meine Dame", sagt sie mit leicht zurechtweisender Betonung in der Stimme, ,das hat nicbts mit Hose zu tun. Ich gebe mir den zweiten Ruck, verschweige hoflich, dafi Hosiery und Hose doch miteinander zusammenhangen und lachle beschamt zuruck. In den USA, erfahrt man, ist der Strumpf ein grofier Erfolg. Seit er im Jahre 1957, ein gefiihrt wurde, um vor allem berufstatigen Frauen das Stehen zu erleichtern, hat er dort mit 15 Prozent einen bedeutenden Anteil am Strumpfgeschaft. Der Nylonstrumpf verdaiikt seinen Erfolg als Stiitzstrumpf der Yerarbeitung einer sehr kraftigen, hochelastischen Chemiefaser, die sich wie ein Gummifaden dehnen lafit und sich wieder eng zusammenzieht, die gegen Schweifi und Kosmetika widerstandsfahig genug ist, sich leicht waschen lafit und zehnmal so haltbar sein soil wie zum. Beispiel ein 15 denierStrumpf. Mit modischen Farben und einer durchaus annehmbaren Feinheit hat er inzwischen seinen begrenzten Aktionsradius als Gesundheitsstrumpf erweitert und ist parkettsicher geworden. G. T.