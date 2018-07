Inhalt Seite 1 — Technische Quacksalberei Seite 2 Auf einer Seite lesen

George Orwell hat sich im Datum geirrt. Das Gerät des „Großen Bruders“, das anzeigen soll, ob jemand, mit dem man sich gerade unterhält, die Wahrheit sagt, und zwar ohne daß der Gesprächspartner etwas von dieser Inquisition ahnt, wird lange schon vor dem Jahr 1984 auf dem Markt sein.

Technisch bietet die Konstruktion dieses hinterlistigen Apparates keine Schwierigkeiten mehr, und da er mißtrauischen Leuten höchst willkommen wäre, werden wir nicht allzu lange auf diese teuflische Errungenschaft der Elektronik warten müssen.

Lügendetektoren gibt es schon seit Jahrzehnten. Ihre Zuverlässigkeit wird zwar, von ernsthaften Psychologen bestritten, aber in den USA machen über fünfhundert Hersteller nach wie vor damit gute Geschäfte. Hauptabnehmer sind große Firmen, die mit der Testmaschine Bewerber für Vertrauensstellungen und oft auch turnusmäßig die gesamte Belegschaft prüfen.

Die Funktion des „Polygraphen“ (verkaufsfördernder Euphemismus für Lügendetektor) basiert auf der Feststellung, daß zwar manch einer schwindeln kann ohne zu erröten, indessen niemand so kaltblütig ist, als daß er sich nicht durch erhöhten Puls, durch Schweißausbruch, heftigeres Atmen, größeren Blutdruck oder durch Ansteigen der Körpertemperatur verriete, wenn er bewußt die Unwahrheit sagt. (Daß einem Menschen auch aus anderen Gründen plötzlich das Herz klopft oder die Stirn feucht wird, ignorieren die Propagandisten der Polygraphie.) Alle diese Symptome registriert der Lügendetektor. Doch das bleibt dem „Opfer“ bei den herkömmlichen Geräten nicht verborgen, denn die physischen Veränderungen werden von Elektroden und Druckbandagen abgetastet, die an seinen Armen und Händen und an seinem Brustkorb angeschnallt sind. Der Getestete weiß also, daß er einer maschinellen Gewissensprüfung unterzogen werden soll und kann sich gegebenenfalls gegen diesen Einbruch in seine Intimsphäre wehren.

„Das soll in Zukunft anders werden“, sagt Dr. Carl Berkeley von der Foundation for Medical Technology. Das Gerät, an dem er gegenwärtig in seinem New Yorker Labor bastelt, arbeitet zwar nach dem gleichen Prinzip wie der Polygraph, aber das Abtasten der physischen Veränderungen geschieht nicht mehr durch Elektroden und Bandagen, sondern durch Strahlen, die man nicht wahrnehmen kann.

Bei der Registrierung der Atemfrequenz geht Berkeley ähnlich vor wie die Polizei, wenn sie Verkehrssünder erwischen will: Mit einem Radargerät mißt er die Geschwindigkeit, mit der sich die Brust beim Atmen hebt und senkt.

Die Veränderung der Körpertemperatur wird so festgestellt, wie die Aufklärungssatelliten der US-Luftwaffe sowjetische Raketenstarts aus großer Höhe an den heißen Auspuffgasen erkennen: mit einem „Infrarotsensor“, einem hochempfindlichen Instrument, das auf geringe Unterschiede in der Wärmestrahlung anspricht.