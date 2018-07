Inhalt Seite 1 — „Was haben Sie zu verzollen?“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

An der Zollgrenze versucht jeder Reisende, den allerbesten Eindruck zu machen, etwa wie ein guter Schüler vor dem gestrengen Lehrer. Am Zoll dient die richtige Art von Gepäck zur moralischen Unterstützung. Dieses Gepäck soll weder provozierenden Reichtum vorspiegeln und damit die Zollschlange aufhalten, noch jenen Typ übertriebener Schäbigkeit vorspiegeln, der direkt nach einem doppelten Boden riecht, gefüllt mit Schweizer Uhren und ausländischen Devisen.

Für empfindsame Menschen indessen ist der Vorgang einer öffentlichen Kofferöffnung, selbst mit dem besten Gewissen, mit dem Ablegen der Kleider an einem öffentlichen Strand identisch. Sie vergessen dabei nur, daß die Zollbeamten genauso blasiert über den Inhalt von Koffern und Handtaschen denken wie die Chirurgen über die menschlichen Eingeweide. Beide Typen von Examinatoren sind allerdings Analytiker, von Amts wegen gegen Pathos gefühllos, nur an verdächtigen Hinweisen oder Diagnosen interessiert. Immerhin sollte der Zollbeamte zynischer als der Chirurg sein, da er weniger Wahrheiten zu hören bekommt.

Das gräßliche weiße Licht im Zollschuppen verbannt wirklich jede Illusion. Schonungslos enthüllt es all die kleinen Behelfsmittel für den Komfort und die Schwächen des Reisenden: Wärmflaschen und extravagant gestreifte Pyjamas, Tabletten, Schwammbeutel aus Plastik, alles Gegenstände, die am richtigen Platz ihre eigene Würde haben, irgendwie jedoch kindlich wirken, wenn sie en müsse dem Auge der Inspektion unterbreitet werden.

Die menschliche Natur ist niemals stärker um sich selbst besorgt, als wenn sie sich ein wenig schuldig fühlt. Aus Gründen, die am besten der Erklärung durch einen Psychiater überlassen werden sollten, verbreitet der Zoll die ansteckende Seuche vorweggenommener Befürchtungen, selbst unter denjenigen, die bisher mit äußerster Selbstbeherrschung gereist sind oder sich mit ihrer Witterung, stets unbesorgt durch den Zoll gekommen zu sein, wichtig tun. Sie sind natürlich alle aufrechte, ehrliche Staatsbürger, die nicht die geringste Neigung zeigen, ungeschliffene Diamanten in der Zahnpasta oder Haschisch in ihren Schuhabsätzen zu schmuggeln.

Selbst hier verursacht das Auftauchen des Zollbeamten eine innere Unruhe. Das Lächeln des Zollbeamten mag für sie beruhigend wirken, aber wenn er höflich um das öffnen eines Gegenstandes ersucht, so geschieht dies mit einem Nachdruck unerbittlicher Autorität. Seine Stimme bleibt die der Routine, die nur unerwartet in Töne äußersten Ernstes abrutschen kann. Mit unabänderlicher Klarheit wird er darauf aufmerksam machen, welche Gegenstände anzugeben und zu verzollen sind.

Wie wir alle wissen, sind Zollbeamte eine hochtrainierte Spezies des homo sapiens, die, wenn sie auch wie gewöhnliche Menschei aussehen, doch mit einem direkt übersinnlichen Wahrnehmungsvermögen ihre Finger geniu auf jenes Gepäckstück zu legen vermögen, das Konterbande enthält. Dieses Wahrnehmungsvermögen ist allerdings nicht unfehlbar, wie wir alle wissen. Wäre es so, dann stände dem Reisenden nur der eine Weg offen, der Weg der Ehrlichkeit, der im großen und ganzen viel Zeit und Energie sparen würde.

Wie die Dinge jedoch stehen, scheint das amtliche Gesetz des Durchschnitts gute Arbeit zu leisten. Wenn die Zollbeamten in bester Form sind, vermag man in ihnen eine Art anomale Empfindsamkeit zu spüren, die dem Pferde eigen ist, wenn es die Unsicherheit des Reiters spürt, selbst wenn er noch so energisch die Zügel hält. Wie diese außergewöhnlich intelligenten Pferde sind die Zollbeamten niemals an dem interessiert, was allzu augenscheinlich ist.