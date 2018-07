Art. 17 der Begriffsbestimmungen für Spirituosen

1. Rum (Übersee-Rum) ist ein Erzeugnis, das im wesentlichen hergestellt ist aus Zuckerrohr, Zuckerrohrmelasse oder aus sonstigen Rückständen der Rohrzuckerfabrikation.

2. Deutscher Rum ist ein dem Übersee-Rum ähnlicher Branntwein, der im Inland in Anlehnung an die Verfahren, die in den überseeischen Erzeugerländern des Rums Verwendung finden, durch Vergärung aus zuckerhaltigen Stoffen hergestellt wird.

3. Als Rum-Verschnitt mit Angabe des Herkunftslandes und des Rumanteils werden Rum-Verschnitte mit Alkohol anderer Art bezeichnet, in denen mindestens ein Zwanzigstel des Alkohols des Rum-Verschnittes aus der angegebenen Art des Rums stammt, z. B. Jamaica-Rum-Verschnitt, Kuba-Rum-Verschnitt usw.

4. Die Nachfärbung mit Zuckercouleur ist erlaubt.

5. Der Alkoholgehalt muß in den Fällen der Abs. 1, 2 und 3 mindestens 38 Raumhundentelle betragen.

6. Als Original-Rum darf nur ein Erzeugnis bezeichnet werden, das aus dem Ausland eingeführt ist und im Inland keinerlei Veränderung erfahren hat. „Echter Rum“ ist ein Original-Rum, der auf Trinkstärke herabgesetzt ist.