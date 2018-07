In der modernen Wirtschaft hat es sich eingebürgert, daß alle paar Jahre ein neuer Begriff Furore macht. Das war zu Anfang der fünfziger Jahre mit der „Rationalisierung“ der Fall, später lief ihr das „Marketing“ den Rang ab. Es folgten die „Operations research“ und die „Kommunikation in der Werbung“. Heute sind es „Automation“ und „Kooperation“, die hoch im Kurs stehen.

Die Kooperation an sich ist nicht neu. Die Geschichte der Zusammenarbeit von Unternehmen beginnt in der Landwirtschaft und leitet sich aus dem Genossenschaftswesen her. Neu ist die Erkenntnis der Vielfalt ihrer Anwendungsmöglichkeiten und ihr gezielter Einsatz, mit denen für die mittelständische Industrie – so glauben viele – eine Art „Stein des Weisen“ im Wettbewerb mit der Großindustrie gefunden wurde. Kleinere Betriebe, auf sich allein gestellt, haben es schwer, konkurrenzfähig zu bleiben. Sie können sich eher im Markt behaupten, wenn sie – in vom Kartellgesetz erlaubter Weise – zusammenarbeiten. Aus den meisten Erfahrungsberichten aber geht hervor, daß gerade jene, die der Kooperation bedürfen, sich nicht recht für sie entschließen können.

Viele Unternehmen scheuen den Weg der Kooperation, weil sie glauben, mit dem Kartellgesetz in Konflikt zu geraten. Das Kartellgesetz untersagt tatsächlich Absprachen, die den Wettbewerb mindern. Es ist bislang nicht leicht gewesen, sich ein Bild zu machen, welche Kooperation erlaubt und welche verboten ist. Um mehr Klarheit hat sich das Bundeswirtschaftsministerium bemüht. Es hat die sogenannte „Kooperations-Fibel“ herausgebracht. Schon der genaue Titel zeigt die Problematik: „Zwischenbetriebliche Zusammenarbeit im Rahmen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung.“ Auch das Rationalisierungskuratorium für die deutsche Wirtschaft (RKW) hat eine Übersicht über die Möglichkeiten zwischenbetrieblicher Zusammenarbeit veröffentlicht.

In welchen Fällen ist nun die Kooperation besonders sinnvoll? Wo hat sie sich bereits bewährt?

Wenn man von den bisher vorliegenden Erfahrungsberichten und Publikationen ausgeht und den Fachleuten glauben darf, dann ist grundsätzlich jedes Gebiet der Betriebswirtschaft für eine Zusammenarbeit mehrerer Firmen untereinander geeignet. Praktisch kommt es jedoch entscheidend auf die Branche, die geographische Lage der Kooperationspartner sowie die Größe und finanzielle Struktur der Unternehmen an. Auch Art und Zahl der erzeugten Artikel spielen eine große Rolle. Letztlich entscheidet jedoch die Bereitschaft des Unternehmers, ob er willens ist, auf einen Teil seiner Selbständigkeit zu verzichten.

Am wenigsten unternehmerische Selbständigkeit wird bei der Gemeinschaftswerbung eingebüßt. Deshalb hat sich diese Form der Kooperation bislang auch am stärksten durchgesetzt. Clevere Werbeleute hatten festgestellt, daß es leichter und erfolgreicher möglich ist, für eine ganze Branche Tee-Trinker herbeizuzaubern als für ein Unternehmen. Durch die gemeinsame Finanzierung konnte die Werbung einen viel größeren Kundenkreis ansprechen und gezielter eingesetzt werden.

Wieweit die Gemeinschaftswerbung verbreitet ist, förderte im Jahr 1962 eine Umfrage der „Rationalisierungsgemeinschaft industrieller Vertrieb und Einkauf“ zutage: Von 1600 befragten Betrieben war jeder vierte Mitglied einer Gemeinschaftswerbung. Um zwei Beispiele zu nennen: Die Bielefelder Wäscheindustrie hat in gemeinsamer Arbeit den Namen Bielefeld zum Markenbegriff ihrer Branche gemacht. Unter „Gedeckter Tisch“ wurde eine Gemeinschaftswerbung für Firmen der Haushaltsgeräteindustrie vom Möbelhersteller bis zur Porzellanfabrik gestartet.