Englands Verteidigungsminister Denis Healey hat seinem deutschen Kollegen von Hassel letzte Woche den ersten offiziellen Besuch abgestattet. Die Begegnung verlief, so heißt es, sehr harmonisch. Allerdings rührte diese Harmonie nicht zum geringsten Teil daher, daß kontroverse Punkte von vornherein nicht auf die Tagesordnung gesetzt worden waren.

Dazu gehörten die Frage der Stationierungskosten (Sache der Finanzminister), die Frage nach einer nuklearen Gemeinschaftslösung nach dem Muster der MLF oder ANF (hoffnungslos vor den Bundestagswahlen, wenn nicht überhaupt), schließlich die längst fällige Reform der westlichen Strategie (steckengeblieben in einem Pariser NATO-Ausschuß).

Bei dieser Sachlage empfanden es die deutschen Gesprächspartner Healeys schon als Fortschritt, daß der britische Verteidigungsminister ausdrücklich erklärte, der Wunsch Londons nach einer Verringerung der Rheinarmee sei keine zweiseitige deutsch-englische Frage, sondern eine Angelegenheit, die von allen Bündnispartnern innerhalb der WEU und der NATO behandelt werden müsse. Desgleichen versicherte Healey, zwischen der Mannschaftsstärke der Rheinarmee und der Höhe der deutschen Devisenhilfe für die Briten bestehe kein direkter Zusammenhang. Dies alles klang in der Tat wesentlich freundlicher als vieles, was vor einem Monat noch von jenseits des Kanals zu uns herübergedrungen ist. Doch darf daraus nicht geschlossen werden, daß die Briten sich ihre Überlegungen über einen neuen militärischen Auftrag für die Rheinarmee schon wieder aus dem Kopf geschlagen hätten. Sie halten im Augenblick bloß aus zwei Gründen Ruhe: einmal, weil offiziell die Überprüfung ihrer Verteidigungspolitik noch immer nicht abgeschlossen ist; zum anderen, weil sich inoffiziell, innerhalb der Labour-Regierung, völlig verschiedene Ansichten über die künftige Verwendung der in Deutschland stationierten Truppen herausgebildet haben.

Die eine Richtung – die „Asiaten“, die unter dem Motto „ostwärts von Suez“ Kiplingsche Imperialromantik in die nachkoloniale Epoche hinüberzuretten suchen – tritt für eine drastische Verminderung der Rheinarmee ein. Anscheinend schwebt den Anhängern dieser Richtung ein Abzug von zwei Dritteln des britischen Deutschland-Korps vor. Nur eine Division soll danach am Rhein bleiben, zwei hingegen nach England zurückverlegt werden – eine für den Einsatz in außereuropäischen Räumen, die zweite als jederzeit abrufbereite NATO-Reserve für Norddeutschland.

Die zweite Richtung – die der „Europäer“ – plädiert für ein ganz anderes Konzept. Auch dessen Verfechter sehen zwar die Notwendigkeit, eine Eingreif-Reserve für überseeische Verwendung zu mobilisieren, aber sie möchten mit beiden Beinen auf dem europäischen Kontinent verwurzelt bleiben. Sie denken an eine geringfügige Verminderung der Rheinarmee (auf 45 000 Mann), im übrigen jedoch wünschen sie eine Modernisierung dieser Truppe und ihre Erhebung zur strategischen Reserve. Ihr Standort soll weiterhin Deutschland bleiben, doch soll sie zu zeitweiligem Einsatz in Übersee abgezogen werden können. Die Rheinarmee würde damit, solange in Europa Frieden herrscht, praktisch zur mobilen Feuerwehr des Westens.

Dies allerdings bedeutet, daß sie keinen festen Frontabschnitt besetzt halten könnte. Daraus ergibt sich zwangsläufig auch für den Eventualfall eines europäischen Krieges eine neue Rolle für die Rheinarmee: die einer beweglichen Eingreifreserve, die jeweils an die Brennpunkte des Geschehens geworfen würde, während die eigentliche Vorwärtsverteidigung zunächst den Truppen der anderen Verbündeten überlassen bliebe.

Im Augenblick hat es den Anschein, als habe die zweite Richtung im Londoner Kabinett Oberwasser. Ihre Argumente haben überdies durch neue Kostenberechnungen zusätzliches Gewicht erhalten. Die bloße Verlegung der Rheinarmee aus Deutschland, so hat sich herausgestellt, mag zwar die britische Zahlungsbilanz um ein Weniges erleichtern. Zugleich würde sie jedoch neue Haushaltstitel – für den Bau von Unterkünften etwa oder die Bereitstellung von Übungsplätzen – erforderlich machen und daher das Wehrbudget insgesamt erhöhen. Aus diesem Grunde erwarten Londoner Fachleute heute einen Sieg der „Europäer“.