/ Von Günter Gaus

Es gibt ein Indiz für Erhards fragwürdige Eignung zum Bundeskanzler: die Mängel seiner Regierungstechnik. Sie erwecken nicht den Eindruck mangelnder Übung, sondern tragen den unverwechselbaren Stempel Erhardscher Auffassung vom Regieren. Die Sorge der vergangenen Monate, daß Bonn von Fall zu Fall ohne Regierung war, entzündete sich weniger daran, was Bundeskanzler Erhard getan oder unterlassen hat, als an den Methoden, die er für die Führung der Regierungsgeschäfte angemessen fand.

Der vom Vorgänger drangsalierte Kronprinz Erhard hat in den bitteren Jahren seiner Anwartschaft oft stillgehalten, wo andere längst auf die zweifelhafte Nachfolgekandidatur verzichtet hatten. Erhard bewies im Ausharren eine Zähigkeit, die gewöhnlich nicht in ihm vermutet wird. Er zog sich nicht in den Tegernseer Schmollwinkel zurück, aus dem ihn vermutlich niemals ein Ruf zur Nachfolge wieder hervorgeholt hätte. Sein polternder Unmut über Adenauersche Tiefschläge – ein Unmut, der sich gelegentlich mit der Wehleidigkeit des Beleidigten mischte – wurde am Ende stets von der Bereitschaft gezügelt, durch oberflächliche Versöhnungen das Sprungbrett der Bonner Ministerposition zu behaupten.

Nur in einem Punkt hat Ludwig Erhard seine Meinung niemals verhehlt: Die Methoden der Bonner Politik sollten ganz anders werden, sobald er Regierungschef sein würde. Auf dem letzten Höhepunkt des Nachfolgestreits im Frühjahr 1963 sagte Erhard: „Ich weiß, daß viele glauben, der Politiker müßte mit Taktiken und Praktiken arbeiten und müßte in allen Schlichen bewandert sein. Das ist nicht mein Stil, ich sage es ganz offen, und ich glaube, wir werden auch in der Zukunft damit nicht mehr zurechtkommen. Jedenfalls ich werde es nicht tun, und wenn ich weiter wirke, dann wird sich vor allen Dingen dieser Stil wandein.“

Anderthalb Jahre nach Übernahme der Bundesregierung durch Erhard bestreitet niemand, daß sich der Bonner Regierungsstil wahrhaftig geändert hat. Meinungsunterschiede gibt es nur in der Frage, wie die Veränderung zu bewerten ist. Drei Urteile laufen dazu um: das der Propagandisten Erhards, das seiner Gegner und das seiner Freunde. Die Regierungsmethode habe sich gewandelt, so beteuern die ersten, zugunsten einer unermüdlichen Diskussionsbereitschaft. Das Ergebnis sei ein geräuschvoller Leerlauf, konstatieren die Gegner des Bundeskanzlers. Ludwig Erhards Freunde sind vorsichtiger. Einige Akzente, so sagen sie, werden heute in der Praxis des Kanzleramts anders gesetzt. Der engste Mitarbeiter des Regierungschefs, Minister Westrick, definierte die Akzentverschiebung als „einen Wandel vom überbetonten Kanzlerprimat zur Mitbestimmung des Kabinetts“.

Ein Stilwandel nach Adenauer war fällig. Nichts wäre irriger als die Annahme, der erste Bonner Bundeskanzler habe eine Regierungspraxis entwickelt, die unverändert von seinem ersten Nachfolger und allen weiteren hätte fortgeführt werden können. Sowohl die Ausnahmesituation der Stunde Null, die Adenauer als erster Benutzer der Exekutivbestimmungen der jungen Verfassung vorfand, als auch bestimmte, einseitig geprägte Eigenschaften Konrad Adenauers standen der Etablierung eines vererbbaren Regiegierungsstils entgegen. Von allen Vorbehalten, die gegen Adenauers politisches Werk erhoben werden können, wird am Ende vielleicht der stärkste sein, daß der erste Regierungschef der Bundesrepublik alle – auch die gefährlichen – Möglichkeiten ergriffen hat, um seine Neigung zum herrischen Regieren auszuleben. In vierzehnjähriger Praxis gewann unter seinen Händen ein gewiß wesentlicher, aber doch mit anderen Normen verbundener Bestandteil der Verfassung – die Kanzlermacht – ein Eigenleben, das jedes Normalmaß überwucherte.

Adenauers Regierungsmodell