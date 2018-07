Feidel-Mertz, Hildegard: Zur Ideologie der Arbeiterbildung. Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt; 260 Seiten, 14,80 DM.

Hildegard Feidel-Mertz nimmt für sich in Anspruch, bei ihrer Untersuchung des Verhältnisses von Theorie und Praxis der Arbeiterbildung „historisch und systematisch“ zu verfahren. Die theoretische Grundlage eines solchen Versuchs ist aber etwas dürftig, wenn sich die Vorklärung des Ideologie-Begriffs auf ein einziges Adorno-Zitat beschränkt. So verwundert es nicht, daß die Aussagekraft der Arbeit um so geringer wird, je mehr sie sich der Gegenwart nähert. Der historische Teil bietet zwar einige aufschlußreiche Ergänzungen zu dem, was wir durch die Veröffentlichungen von Frolinde Balser schon wissen. Auch die Bemühungen zur Arbeiterbildung der Zwanzigerjahre beweisen ein sicheres Urteil, wenn man auch seine Begründung vermißt.

Bedauerlich wenig trägt das Buch jedoch zu der gegenwärtigen Diskussion bei, ob und in welcher Weise Arbeiterbildung heute noch möglich ist. Weder sind ihre gesellschaftlichen Voraussetzungen geklärt, noch erfahren wir etwas Genaueres darüber, wie sie heute geschieht. Die Chance, mit Hilfe der Rollenanalyse die Problematik anzugehen, ist genauso wenig genutzt wie die Möglichkeit, die sozialpsychologisch bedingten Schwierigkeiten der Arbeiterbildung zu erhellen. Der Verfasserin fehlen die Kategorien, die ihr erlauben, in einer Analyse „Bildungssituation, wirtschaftliche Lage und gesellschaftliche Stellung der Arbeiterschaft in einem Zusammenhang zu sehen“, wie sie es selbst im Vorwort für notwendig erklärt. Sie bleibt an die vorhandene Literatur gebunden, da, ihr selbst zur Sache nichts einfällt. Und so bleiben ihre Bemerkungen sehr allgemein und formal.

Im letzten Kapitel heißt es, derzeit habe allein die Katholische Arbeiterbildung das theoretische Fundament für eine spezifische Bewußtseinsbildung der Arbeiterschaft entwickelt. Der Frage, worin diese bemerkenswerte Tatsache begründet ist, wird aber weder gesellschaftspolitisch noch bewußtseinssoziologisch nachgegangen, ein bei einer Arbeit aus der „Frankfurter Schule“ erstaunlicher Mangel. Die häufig recht ungeschickte Verschachtelung der zahlreichen Zitate läßt nie vergessen, daß es sich um eine Dissertation handelt. Daß es sich bei diesem Thema auch um „res novae“ handeln könnte, bemerkt man nicht. Hans Tietgens