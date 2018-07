Inhalt Seite 1 — Brief aus Krähwinkel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Liebe Tochter,

doch, ich kann es mir genau vorstellen: Du sitzt mit Deinem Buch auf einer der Bänke links, wenn man durchs kleine Tor zum Hofgarten hereinkommt. In der ersten richtig heißen Mittagssonne des Jahres. Du blinzelst von der kessen Lebensbeichte Robert Neumanns hinüber zur anderen Bank, dort aber sitzt... Ich werde mich hüten, dreimal zu raten.

Ich weiß nicht mehr, ob die Bäume im Münchner Hofgarten Kastanien sind oder Platanen oder Linden. Jedenfalls werden sie jetzt pralle Blattknospen haben, die alle aussehen wie bayerische Kirchtürmchen. Gern wüßte ich natürlich, wie er Dich angesprochen hat, wie das heute bei Euch geht. Wirklich soviel ungehemmter und sachlicher als damals bei uns?

Damals bei uns... Du kommst gewiß manchmal durch die Elisenstraße, die zum Lenbachplatz führt. Dort mußte ich mich in den letzten Kriegsjahren „melden“; es hieß „Frontleitstelle“; sie schickten einen, wenn man aus dem „Heimaturlaub“ kam, von dort weiter zur „Einheit“. Der Hof jenes kahlen, finsteren Hauses ist mir photographisch genau vor Augen. Ein paar Kümmerbäume versuchten auch da Knospen zu treiben, wenn’s Frühling war. Man hockte auf dem Rucksack, löffelte Eintopf aus dem Kochgeschirr und wartete, bis die „Marschbefehle erteilt“ wurden.

Verzeih, ich will Dir Dein frühlingssonnenhaft lachendes München 65 nicht mit meinem Frontleitstellen-München verdüstern. Aber gerade vorm Hofgarten war es ja, wo – noch einmal einundzwanzig Jahre früher – jener „Marsch zur Feldherrnhalle“ stattfand. Der Marsch einer Handvoll Fanatiker, die niemand recht ernst nahm; der Marsch eines toll gewordenen Volkes zehn Jahre später; der Marsch von fünfzig Millionen schließlich, die auf den Schlachtfeldern, in den Lagern, unter den Bombentrümmern starben. Das nahm seinen Ausgang dort, wenige Meter von der Bank entfernt, auf der Du jetzt mittags so gern sitzt.

Du stößt auch gleich wieder darauf, wenn Du in R. N.’s „Leichtes Leben“ weiterblätterst. Juden raus! So „leicht“ war das, so furchtbar leicht.

Freut mich, daß auch Euch heute noch Neumanns geniales Parodieren Spaß macht. Manchmal fürchte ich: Jede Generation schafft sich ihren eigenen Ärger und hat ihr eigenes Lachen – über beides schütteln die Nachkommen nur noch den Kopf. Ich lernte die „Fremden Federn“ erst nach dem Ende des Feldherrnhallenmarschierers kennen und holte das Lachen nach. Wir sind so recht eine Nachholgeneration gewesen. Sagte ich: gewesen? Nachholbedarf gedeckt, Endstation Krähwinkel.