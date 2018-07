Jeder redet tiber Hochschulreform Die deutschen Hpchsehulen sind ins Gesprach gekommen. Wir leben heute in einer ,verwissenschaftlichten Welt", wie eine unschone, aber riditige Formel es will "Was morgen in unseren Fabriken und Krankenhausern, Ministerien und Schulen geschieht, hangt auf vielfaltige, auf komplizierte Weise von der Wissenschaft ab.

Diejenigen, die es wissen miissen, sind, heute iibereinstimmend der Meinung, dafi etwas geschehen mufi, um die deutsche Hochschule auf die Anspriiche von morgen einzustellen. Entschliefien wir uns nicht bald zur Reform, dann wird die Revolution, der innere Zusammenbruch der Hochschule uns das Heft aus der Hand nehmen.

Aber wie soil die Reform zustande kommen? Seit vielen Jahren gibt es einen Strom yon Vorschlagen zahlloser Gremien, die alle zwar sachkundig, aber nicht entscheidungsbefugt sind. Denn das vor allem ist das Dilemma der Hochschulreform: Jeder weifi, dafi sie notig ist, aber niemand weifi, wer sie zustande bringen soil. Ich bin ein Vertreter des Sorgenkindes, Ordinarius fiir ein sehr neues Fach, die Soziologie, an einer sehr alten Universitat, Tubingen. Romantisches Tubingen Die Universitat Tubingen ist jetzt 488 Jahre alt. In ihren ersten Jahrhunderten wurde sie, wie alle Universitaten der Zeit, von den ,oberen Fakultaten" der Theologie, Jurisprudenz und Medizin beherrscht. In ihr hatten die Studenten vor allem zu lerneai wie dies noch heute in den Horsalen geschieht.

Dann kam das 19. Jahrhundert und mit ihm die yon Berlin sich ausbreitende neue Idee der Universitat als einer Statte, an der Magister und Scholaren in ,Einsamkeit und Freiheit" dem reinen Gedanken huldigen. In dieser Zeit gewann das philosophische Gesprach seine Bedeutung, das kleine Seminar, in dem die Schiiler sich um ihren Lehref scharen. Aber dasselbe 19. Jahrhundert hat auch schon eine neue Form der Wissenschaft, damit eine neue Form der Ausbildung hervorgebracht, namlich die der modernen Naturwissenschaften. Hier wird der Student nicht einfach belehrt, hier sitzt er auch nicht pfeiferauchend im Gesprach mit dem Professor, hier stelt er vielmehr an der Laborbank, an modernen Apparaturen und nimmt teil an der Forschung. Zuweilen wird diese im einzelnen natiirlich noch viel buntere Geschichte im Werdegang einzelner Gebaude sichtbar. Tiibingens alte Medizir ische Klinik zum Beispiel wurde, trotz mehrfjcher An- und Umbauten, fur ihren Leiter, einen Ordinarius, zu eng. So zog dieser in ein modsrnes Gebaude und iiberliefi die alten Krankensale 24 Kollegen, die sie nun in okumenischer Gemeinsamkeit bevolkern und noch nicht iiber Raummangel klagen — namlich den beiden ;heologischen Fakultaten. Umgekehrt war das Schicksal der alten Burse, des Baus, in dem der Reformator Melanchthon lebte und lehrte. Heute hat hier die Tiibinger Zahnmedizin ihren Sitz und der Patient immerhin den einen Trost des schonen Slicks- auf den Neckar.

Die deutschen Hochschulen sind dabei, die Zukunft zu verraten Doch ist es nicht meine Absicht, Sie mit der Romantik Tiibingens zu verzaubern — mit einer zweifelhaften Romantik zudem, hinter der eine viel hartere Wirklichkeit zu spiiren ist. Wer wie ich die Universitat, und seine Universitat zumal, liebt, findet noch heute guten Grund dazu. Nichts liegt mir ferner daher, als einer hysterischen Katastrophenstimmung das Wort zu reden.

Aber wer nicht in blinder Liebe zur Universitat befangen ist, kann es heute nicht mehr leugnen: Die deutschen Hochschulen laufen nicht nur Gefahr, im internationalen Vergleich zur Zweitrangigkeit abzusinken; sie sind auch dabei — in der Lehre wie in der Forschung — regelrecht zu versagen. Statt unsere Zukunft fiir uns zu bestimmen, sind die deutschen Hochschulen dabei, eben diese Zukunft zu verraten. Das sind harte Worte, die der Begriindung bediirfen.

Universitaten sind Statten der Bildung durch Wissenschaft. Das bedeutet aber zunachst einmal, dafi in ihnen Studenten fiir die Schliisselberufe der Gesellschaft von morgen ausgebildet werden: Lehrer und Arzte, Richter und Pfarrer, Chemiker und Dkonomen, nicht zuletzt auch Wissenschaftler aller Disziplinen.