Von Manfred Meyer

Zu sehr und zu lange haben die vom Geiste Humboldts beeinflußten Universitäten das Hochschulleben in den Nachbarländern Deutschlands mitgeprägt, als daß sich die Unruhe, die die Diskussion um die notwendigen Hochschulreformen in der Bundesrepublik ausgelöst hat, nicht auch den Nachbarstaaten mitteilte. Das gilt vor allem, für jene Länder, deren hohe Schulen formell und materiell mindestens seit dem 18. Jahrhundert deutsche Universitätsstruktur tragen, wie zum Beispiel Österreich.

Den auffälligsten Unterschied der Hochschulprobleme zwischen der Bundesrepublik und Österreich macht ein äußerer Vergleich der westdeutschen mit der österreichischen Situation sichtbar: Österreich mit seiner gerade sieben Millionen Köpfe zählenden Bevölkerung – diesbezüglich Niedersachsen vergleichbar – verfügt über mehr als doppelt so viele wissenschaftliche Hochschulen (zehn insgesamt) als das größte und reichste deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen, von den künstlerischen Hochschulen ganz zu schweigen.

Es hat vier Universitäten (Graz, Innsbruck, Salzburg und Wien), zwei technische Hochschulen (in Graz und Wien), eine montanistische Hochschule in Leoben, je eine tierärztliche und eine Hochschule für Bodenkultur und eine wirtschaftswissenschaftliche Hochschule (für Welthandel) in Wien. Die fünf Kunsthochschulen (drei Akademien für Musik und darstellende Kunst in Graz, Salzburg und Wien, je eine Akademie für bildende und für angewandte Kunst in Wien) runden dieses äußerlich so stolze Bild eines Landes mit Hochschultradition ab, das sich recht gern eine „Kulturgroßmacht“ nennen hört und vielleicht auch ist. Selbst wenn Nordrhein-Westfalen alle seine Hochschulprojekte (Ruhruniversität, Universität in Ostwestfalen, eine weitere technische Hochschule) abgeschlossen hat, bleiben Österreich immer noch mehr Hochschulen als dem mächtigen Industrieland. Dabei sei nur am Rande darauf hingewiesen, daß Österreich bis 1970 die Zahl seiner Hochschulen um einige interessante, teilweise sogar avantgardistische Neugründungen erhöhen will.

Wenn also in Österreich die eigentliche Hochschulreform ebenfalls von der Erscheinung der zu knapp bemessenen, mangelhaft ausgestatteten Institute und der zu wenigen Lehrkräfte belastet wird, drücken diese quantitativen Mängel doch nicht in dem Maße wie in der Bundesrepublik. Die aus den Nähten platzenden deutschen Hochschulen behindern ihre wirkliche Reform. Demgegenüber hat Österreich bei der Aufgabe, das Bild seiner hohen Schulen neu zu ordnen, die besseren Startchancen für eine gute, sachliche Lösung.

Die Bahnen, die Österreich seinen Reformweg erleichtern, sind eigentlich schon seit der Jahrhundertwende vorgezeichnet. Rings um die alten Universitäten herum – die Universität Wien, die im Mai den 600. Jahrestag ihrer Stiftung feiert, ist die älteste Hochschule des deutschen Sprachgebietes – hat sich ein Kranz von Fachhochschulen gebildet, der den Universitäten zunächst einmal die klassische Fakultätseinteilung erhielt.

Die Universitäten Österreichs kennen keine mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultäten, Wirtschaftswissenschaften kann man an den Universitäten gerade noch als Einzelfach der Staatswissenschaften studieren. Das Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität in Innsbruck stellt in diesem Zusammenhang nur eine unösterreichische Ausnahme dar; es ist ein Relikt früherer reichsdeutscher Unterrichtsgesetzgebung, die im übrigen Hochschulbereich Österreichs seit 1945 sorgsam beseitigt wurde.