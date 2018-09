/ Von Paul Sethe

Die Christlich-Demokratische Union ist eine Frucht des inneren Widerstandes gegen die Tyrannei des Nationalsozialismus. Zwar erscheinen augenblicklich viele Schriften, die von der Bundesgenossenschaft zwischen den Kirchen und Hitler berichten, aber damals, unter Hitler, fühlten sich die Gläubigen bedrückt. In dem gemeinsamen Leiden hatten sie begriffen, daß die Kluft zugeschüttet werden müsse, die politisch die beiden Konfessionen trennte.

Im Sommer 1945 trafen sich daher in Berlin in der Wohnung des früheren Zentrumspolitikers Andreas Hermes einige seiner Gesinnungsfreunde, um eine neue politische Gruppierung vorzubereiten, in der beide Konfessionen gleichberechtigt und gleichverpflichtet nebeneinander wirken sollten. Sie gaben ihr den Namen Christlich-Demokratische Union. Bald stießen auch Protestanten zu ihr, nicht nur konservative, sondern auch liberale wie Ernst Lemmer und Ferdinand Friedensburg. Vorsitzende wurden Jakob Kaiser und Lemmer.

Einige Jahre lang führten sie mutig den Kampf für die Selbständigkeit der neuen Partei gegen die sowjetische Besatzungsmacht, bis sie erkennen mußten, daß er aussichtslos war. Dann stießen sie zu den Schwesterparteien gleichen Namens im Westen.

Dort hatte sich, unabhängig von den Berliner Vorgängen, ähnliches vollzogen – ein Beweis dafür, daß die Zeit reif war für das politische Bündnis der beiden Konfessionen. In Köln waren bei dem früheren Zentrumspolitiker Leo Schwering einige seiner ehemaligen Parteifreunde zusammengetroffen und hatten im gleichen Sinne beraten wie die Freunde von Hermes in Berlin. Auch zu ihnen waren Protestanten gestoßen, die wiederum einflußreiche Industrielle des Ruhrgebietes für ihren Gedanken gewannen.

Westdeutschland war damals keine staatliche Einheit. So arbeiteten zunächst die Landesverbände getrennt, wenn auch einträchtig nebeneinander. Erst im Jahre 1950, als es schon eine Bundesrepublik und einen christlich-demokratischen Bundeskanzler gab, vereinigten sich in Goslar die Landesverbände zur Christlich-Demokratischen Union der Bundesrepublik. Die bayerische Schwesterpartei blieb organisatorisch selbständig und unterschied sich schon im Namen (Christlich-Soziale Union) von den norddeutschen Gesinnungsgenossen. Ihre Abgeordneten arbeiteten aber in der Bonner Fraktion mit den Norddeutschen zusammen.