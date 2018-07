Von Hannsferdinand Döbler

Dag Hammarskjöld: Zeichen am Weg. Übertragen und eingeleitet von Anton Graf Knyphausen; Verlag Droemer / Knaur, München; 191 Seiten, 12,80 DM.

Die Veröffentlichung dieser Blätter hat Dag Hammarskjöld in einem undatierten Brief freigestellt; der Freund, der schwedische Kabinettssekretär Leif Beifrage, an den dieses Schreiben gerichtet war, entschied sich für die Publikation. Auf diese Weise wurden Tagebuchblätter von höchster Intimität einer Öffentlichkeit zugänglich gemacht, die von Hammarskjöld vor allem das äußere, politische Wirken und seinen dramatischen Tod vom 17. September 1961 kennt. Die Intimität dieses „Weißbuches meiner Verhandlungen mit mir selbst – und mit Gott“, wie der Verfasser das Tagebuch selbst genannt hat, liegt nicht darin, daß persönliche Erlebnisse und Zustände entblößt würden, sondern daß man in die Verschlossenheit eines mit Gott ringenden Menschen eindringt, ein Vorgang, der zugleich Unbehagen erzeugt und Erschütterung auslöst.

Hammarskjöld, dessen, überlegene Kraft und geistige Souveränität die rühmen, die ihm begegneten, enthüllt sich in diesen Tagebuchnotizen als ein oberhalb der Baumgrenze lebender, dem Nichtigen wie dem Menschlichen weit entrückter Christ, dessen Begriff von Vollkommenheit und dessen Idee vom Opfer zu hoch gespannt sind, als daß sie ihn je in die Niederungen des Gefühls entließen: ein Heiliger also, dessen Formulierungen mit schmerzhafter Eindringlichkeit und Strenge um einige zentrale Begriffe kreisen.

Es kostet Mühe, sich während der Lektüre zu vergegenwärtigen, daß es sich hier nicht um einen Landpfarrer aus dem hohen Norden, sondern um einen Politiker handelt, der während der Sueskrise und des Aufstandes in Ungarn die komplizierte Maschinerie der Vereinten Nationen zu dirigieren und einen konkreten Auftrag zu erfüllen hatte. Daß Hammarskjöld 1957 für weitere fünf Jahre einstimmig zum Generalsekretär der Vereinten Nationen wiedergewählt wurde, beweist die reale Ausstrahlung dieses Christen, der mit dem ungeklärten Flugzeugabsturz nahe der Grenze Katangas nicht die politische, aber die menschliche Erfüllung fand. Schon in den knappen Notizen des Zwanzigjährigen taucht der Begriff des Opfers auf, und er wird wieder und wieder, als der einzige Preis für eigene Ohnmacht und Unzulänglichkeit, in immer neuen Fassungen dem Tagebuch anvertraut, wobei das christliche Bekenntnis nicht Phrase, sondern formende Kraft bedeutet.

Neben der Qual, die durch eine nie zu lindernde Einsamkeit erzeugt wird, treten die Zweifel an der eigenen Existenz: „Spiegelt die Kargheit meiner Welt Armut oder Ehrlichkeit, ist sie ein Zeichen von Schwäche oder von Stärke, bedeutet sie, daß ich von meinem Weg abgekommen bin oder daß ich ihm folge? – Soll Verzweiflung die Antwort geben?“ Hammarskjöld ist damals stellvertretender Außenminister, 48 Jahre alt, und wird etwa ein Jahr später das schwierigste Amt übernehmen, das unsere Welt zu vergeben hat.

Derartige Notizen, gleichsam in der Abgeschlossenheit der Gebetskammer zu Papier gebracht, können Zeugnis für ein beispielhaftes seelisches Ringen sein, wenn die Leitung des gelebten Lebens in seiner menschlichen, nicht politischen Wirkung weithin wirksam ist oder wenn die Kraft der Sprache bisher unerschlossene Seelenwelten öffnet. Abschließend wird das Gewicht dieses Bandes, von Anton Graf Knyphausen sorgfältig übersetzt und eingeleitet, zur Zeit nicht mit Sicherheit zu bestimmen sein, doch kann man sich der Wirkung dieser so streng gelebten Existenz kaum entziehen: „Das Schwerste: recht zu sterben. Ein Examen, dem keiner entgeht – wie viele bestehen es? Und du selbst, bete um Kraft für diese Prüfung – aber auch um einen milden Richter.“