Inhalt Seite 1 — Es war einmal ein Sozialrat Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin

Ein Sozialrat ist an Mann, dessen Herz für die Armen und Unterdrückten schlägt, der gekommen ist, Not zu lindern und Tränen zu trocknen. Wenn man nun aber Werner Kreutziger (61) vom Bezirksamt Neukölln nach solchen Maßstäben betrachtet, so verdüstert sich das Porträt eines Sozialrates beträchtlich.

Natürlich genießt ein Mann, der Brüderlichkeit zur Profession erwählt hat, hohes Ansehen; sein Wort und Rat haben Gewicht. So wurde Werner Kreutziger Geschäftsführer des „Jugenderholungswerks Berlin e. V.“. Dieser Verein setzte sich de Aufgabe, Kindern aus kinderreiche! Familien zu einem Urlaub zu verhelfen. Ein schöner, ein lobenswerter Gedanke. Erlauchte Namen – Hannah Reuter, Annedore Leber – sollten Münzen lösen und die Vereinskasse füllen. Dennoch erreichte der Ruf des Vereins nur wenige Ohren, in der Hauptversammlung gab es nur zehn Mitglieder. Aber zu Geld kam der Verein trotzdem. Das Ministerium für Gesamtdeutsche Fragen, der Senator für Jugend und Sport, die Deutsche Klassenlotterie stellten dem Erholungswerk 1,5 Millionen Mark zur Verfügung.

Als Millionär schien sich nunmehr auch Sozialrat Kreutziger zu fühlen. Er kaufte sich ein Häuschen in Grainau (Oberbayern); schließlich war er Geschäftsführer eines Erholungswerkes. Auch in Zehlendorf, einem Berliner Vorort, erwarb er ein Siedlungshaus, um abseits vom Großstadtgetriebe einmal Pause machen zu können. Dazu kam alljährlich ein neues Auto; auch eine Fernsehtruhe mit Projektion für 3000 Mark setzte dem schlichten Lebensstil kleine Lichter auf. Das war das Soziale am Herrn Sozialrat. Er dachte nicht nur an fremder Leute Kinder, sondern auch an sich und die Seinen.

Es wurden auch Kinder verschickt. Das hohe Ziel des Erholungswerks ließ der Geschäftsführer keinen Augenblick aus den Augen. Nur fälschte er dabei Rechnungen oder ließ Quittungen verschwinden. War es ein Wunder, daß die Buchführung seltsame Wege ging und dem Sozialrat der ganze Bürokram über den Kopf wuchs?

Noch bübischer wurde ihm mitgespielt; denn eines Tages standen Revisoren vor der Tür und wollten wissen, wo denn das Geld geblieben sei. Die Prüfer setzten ernste Mienen auf, es wollte ihnen nicht gelingen, ein klares Bild zu gewinnen: Auf Anhieb fehlten ungefähr 200 000 Mark, über deren Verbleib Werner Kreutziger keine Auskunft geben konnte. Der Geschäftsführer des Erholungswerkes verhehlte seine Empörung nicht; er, der seine Nerven im Dienste der Humanitas aufgerieben hatte, wurde nun der Untreue geziehen. Es dauerte viele Monate, ehe Kriminalpolizei und Revisoren das Dunkel etwas lichteten.

Werner Kreutziger mußte über zwei Jahre in Untersuchungshaft leben, ehe ihm jetzt der Prozeß gemacht werden konnte. Neben ihm mußte seine Ehefrau Platz nehmen; sie wurde der Beihilfe angeklagt.