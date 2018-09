Inhalt Seite 1 — Fischers Weltgeschichte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Marion Gräfin Dönhoff

Für den Europäer, der gewöhnt ist, seinen Kontinent im Zentrum zu sehen, wenn er auf die Weltkarte blickt, ist es höchst nützlich, zu entdecken, daß sich die Welt beispielsweise von Amerika her betrachtet ganz anders ausnimmt. Dort rücken die Staaten in die Mitte; Europa liegt an der östlichen Peripherie, und Asien der jüngeren europäischen Schwester koordiniert – flankiert Amerika auf der anderen Seite Die Chinesen wiederum haben auf ihren Landkarten Reich der Mitte zum Zentrum der Welt gemacht.

Diese jeweilige Selbstbezogenheit, die auch in der Geschichtsauffassung zum Ausdruck kommt, hat den Fischer Verlag veranlaßt, einen ganz neuen und wirklich aufregenden Versuch zu unternehmen. In vierunddreißig Taschenbüchern, also für jedermann erschwinglich, wird in Zusammenarbeit mit nahezu hundert Gelehrten aus aller Welt in vier bis fünf Jahren die Fischer Weltgeschichte entstehen, deren Ziel es ist, Geschichte als Zusammenhang des Weltganzen, als Geschichte der Menschheit, darzustellen. Drei Bände sind bisher Menschheit,

"Die altorientalischen Reiche I" – Vom Paläolithikum bis zur Mitte des 2. Jahrtausends; "Griechen und Perser" – Die Mittelmeerwelt im Altertum I; "Süd- und Mittelamerika I" – Die Indianerkulturen Altamerikas und die spanisch-portugiesische Kolonialherrschaft; Fischer Weltgeschichte 2, 5 und 22, Fischer Bücherei, Frankfurt; jeder Band etwa 400 S., 4,80 DM.

Gleichzeitig werden drei große internationale Verlage dieses umfassende Werk übernehmen: Dell für die Vereinigten Staaten, Payot für Frankreich und Feltrinelli für Italien.

War bisher das Gerüst der Geschichtsschreiber meist die Geschichte der Dynastien und der Wechsel der Herrscherhäuser oder die Memorierung von Schlachten und Friedensschlüssen, so muß eine Weltgeschichte der Menschheit zwangsläufig nach einer viel breiteren Skala orientiert sein. Religiöse Auffassungen, Industriepotentiale, Kunststile werden häufig ebenso wichtig sein wie die Politik; Soziologie, Anthropologie und Ethnologie werden mehr beizutragen haben als bisher. Denn globale Geschichte muß versuchen, die Geschichte in ihrer Struktur darzustellen – und sie nicht nur als eine Fülle von Ereignissen verzeichnen.

Wurde bisher die Geschichte der anderen Kontinente und fremder Kulturen meist in ihrem Bezug auf Europa beschrieben, so will die Fischer Weltgeschichte jene Gebiete sozusagen von sich aus, vielmehr aus sich heraus, darstellen. Darum wird es auch einen separaten Band für die Geschichte der Kolonialgebiete geben, der diese nicht als Komplementärgrößen zum europäischen Nationalstaat darstellt, sondern in their own rights.