„Jetzt möchte ich nur noch meinen Paß zurück haben und nach Johannesburg zurück“, sagte der südafrikanische Söldner-Oberst Michael Hoare vorige Woche. „Für mich ist der Krieg im Nordostkongo vorbei.“ Seine 270 Landsleute, die unter seinem Kommando für Tschombe kämpfen, haben in drei Wochen ganze Arbeit geleistet: Sie zerstörten alle Versorgungswege der Kongo-Rebellen an den Grenzen zum Sudan und nach Uganda, befreiten Städte und Dörfer, in denen die „Simbas“ gewütet hatten, töteten 350 Rebellen und erbeuteten viele Waffen und Medikamente (zu mehr als 90 Prozent sowjetischer und tschechischer Herkunft).

„Viel wichtiger ist es jetzt, daß der Friede gewonnen wird“, meint Oberst Hoare. Tausende von Eingeborenen kehren aus dem Busch in die Dörfer zurück; sie müssen verpflegt und eingekleidet werden. Der Hunger war so groß, daß einige Eingeborene ihre Toten verspeist haben. Tausende von Kindern starben an Erschöpfung.

Tschombe will jetzt das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen. Als Kommissar hat er Oberst Leonard Mulamba nach Stanleyville entsandt, dem man nachsagt, er sei der fähigste Offizier des Landes. Er hat belgische Verwaltungsfachleute als Hilfskräfte angefordert.

Noch bauten versprengte Rebellengruppen in den Bergen oder Wäldern. Aber sie sind keine große Gefahr, da die meisten „Simbas“ mit modernen Waffen nicht umzugehen wissen. Außerdem sind ihre Führer derart miteinander zerstritten, daß Tschombe leichtes Spiel hat. Einer der Rebellenführer, die von Brazzaville aus operierten, ist sogar zu ihm übergelaufen. Auch die berühmte Zauberin Mama Onema arbeitet jetzt für Tschombe.

Dennoch kann der Premier vorerst der Hilfe weißer Söldner (außer den Südafrikanern Michael Hoares 600 französisch-sprechende Legionäre) nicht entraten.

Tschombe wird erst dann zu Recht der Retter des Kongo genannt werden können, wenn es ihm gelingt, die Ursachen der Rebellion auszumerzen: Sein Ehrgeiz wird wenig fruchten, solange aus der Soldateska keine Armee geworden ist, die Verwaltung korrupt bleibt, die Ausgaben Verschwendung anhält, und der Reichtum des Landes nur wenigen zugutekommt.