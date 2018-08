Inhalt Seite 1 — Köln - nicht auf dem Mond Seite 2 Auf einer Seite lesen

Rauhe Sitten beim Pöstchenverteilen

N. G., Köln

Macht macht Freude. Auch der Kölner SPD, die in den letzten Wochen ihre Freude kaum noch verbergen konnte. Seit den Kommunalvahlen im vergangenen Herbst kann ihre Fraktion im Rat der Stadt, wenn sie will, allein beschließen. Sie hat vierzig von den 67 Ratssitzen okkupiert.

Vorbei sind die Zeiten, in denen die in der Opposition vereinten Männer der CDU und FDP die knappe Mehrheit der SPD durchlöchern konnten. Die CDU hat, drei Sitze verloren, die FDP fiel ganz aus dem Skat. Je mehr sich die Kölner Sozialdemokraten nun trauen, in die Tasten zu greifen, desto größer wird auch ihr Vergnügen. Kurz nach der Wahl war die ehrliche Verwunderung noch zu groß: Daß ihnen die Verantwortung für das Wohlergehen des „heiligen Köln“ in so überwältigendem Maße aufgebürdet würde, hatten sie nicht erwartet. Mittlerweile kann es passieren, daß ein SPD-Mann ungeniert anfängt zu trillern, wie zum Beispiel dtr Personalexperte der SPD, Peter Fröhlich, in der Haushaltsdebatte drei Monate nach der Wahl: „Daß diese größere Verantwortung auch ihre Auswirkungen auf die Personalpolitik haben wird“, triumphierte er, „ist eine pure Selbstverständlichkeit. Wir leben ja nicht auf dem Mond.“

Harte Knobelei

Da schrien nicht nur die Christlichen Demokraten auf, auch der Fraktionsführung der SPD paßten diese offenen Worte nicht ins Konzept. Kurz nach der Wahl hatte sie nämlich der dezimierten CDU-Fraktion versprochen: „Keine Ruhrgebietsverhältnisse in Köln.“ Statt dessen bot sie „konstruktive Zusammenarbeit“ an, nicht zuletzt aus Rücksicht auf die Gefühle der Kölner, die für Scharfmacher noch nie viel übrig gehabt halten. Die CDU nahm das Angebot dankbar an und wußte es zu nutzen: Bei der Neuwahl verschiedenen Dezernenten konnte sie von dreizehn Dezernaten sechs mit Männern ihrer Couleur besitzen.

CDU und SPD knobelten hart. Bald lagen die siebzehn neuen Ratsherren der SPD ihren Parteioberen in den Ohren: Sie sahen nicht ein, warum die SPD, im Besitz der absoluten Mehrheit, nicht alle Verwaltungsspitzenposten für sich kassierte, zumindest aber die wichtigsten. Die CDU hatte das Personaldezernat zwar verloren, aber das Schuldezernat behalten und sich damit eine der einflußreichsten Stellen in der Parteipolitik gesichert.