Von Gerd-Klaus Kaltenbrunner

Stefan T. Possony: Lenin. Eine Biographie. Verlag Wissenschaft und Politik. Deutsch von Bruno Maurach und Ulrike Gräfin von Kielmansegg. 640 Seiten, 19,80 DM.

Diese neue, mit kriminalistischem Scharfsinn, psychologischer Intuition und historischer Objektivität verfaßte Biographie, die nun in einer hervorragenden deutschen Übersetzung vorliegt, macht eine Reihe von bisherigen Lenin-Büchern überflüssig. Sie ist ein ernstzunehmender Versuch, jene schon zu Lebzeiten des bolschewistischen Diktators einsetzende Ikonisierung, die Marx zweifellos als ein gefährliches „Opium des Volkes“ angesehen hätte, Stück für Stück abzubauen. Während die moskowitischen Hagiographien den Stil der Scheherazade oder, den der Heldenverehrung eines Carlyle bevorzugen und eine antikommunistische Abwehrliteratur Lenin dämonisiert oder simpel als deutschen „Agenten“ in Mißkredit bringen will, rekonstruiert Possony auf Grund seiner Einsicht in bisher unbekannte Akten des deutschen, österreichischen und japanischen Auswärtigen Amtes, seiner Kenntnis des Archivs der Pariser Zweigstelle der zaristischen Ochrana, der schier unerschöpflichen Dokumentationsbestände des Hoover-Instituts sowie der seit 1956 in der Sowjetunion veröffentlichten Details das Leben des Revolutionärs genauer und vollständiger als es bisher möglich war.

Vielleicht kann man Lenins Leben nicht besser kennzeichnen, als indem man den angeblichen Ausspruch Ludwigs XIV. abändert in La revolution c’est moi. Er war völlig der Revolution hingegeben, sie war sein Absolutum. Dennoch war die „Oktoberrevolution“ keine Revolution im klassischen Sinne, sondern die erste jener „Machtergreifungen“, die unser Säkulum verheeren sollten. Ein Aufstand hatte gar nicht stattgefunden, denn die Unfähigkeit der demokratischen Regierung hatte ein solches Ausmaß erreicht, daß die Bolschewiki die Macht, die niemand beanspruchte, einfach in Besitz nahmen.

Lenin erstrebte bewußt die Diktatur, ohne jedoch anfänglich ein realistisches Programm vorlegen zu können. Das alte drückende Klassen- und Rangsystem hatte bereits die demokratische Regierung aufgehoben. Die von den Bolschewiki zusätzlich durchgesetzten Reformen – wie Einführung des neuen Kalenders und des Acht-Stunden-Tages – hätten keines gewaltsamen Umsturzes bedurft. Das Selbstbestimmungsrecht wurde zwar von ihnen verkündet, aber praktisch galt es nichts. Die Agrarreform wurde aus dem Programm der Sozialrevolutionären Partei rezipiert, aber nicht realisiert. Selbst die Soldaten wurden mit den Friedensparolen betrogen: ihre Demobilisierung geschah auf Geheiß des kaiserlichen Deutschlands.

Die Bolschewiki erneuerten das zaristische Polizeisystem. Statt der Diktatur des Proletariats etablierte sich die persönliche Diktatur Lenins. Dabei hatten in der einzigen demokratischen Wahl nach der leninistischen Machtergreifung nicht weniger als 86 Prozent der abgegebenen Stimmen für den Sozialismus plädiert, aber nur 24 Prozent für die Bolschewiki. Die Sozialrevolutionäre gingen mit 54 Prozent als Sieger aus den Wahlen hervor.

Es bestand also die objektive Möglichkeit, mit demokratischen Methoden unter einer Koalitionsregierung, die der Loyalität breitester Massen sicher gewesen wäre, in Rußland den Sozialismus einzuführen. Terror und Bürgerkrieg hätten vermieden werden können. Als Führer einer sozialistischen Koalitionsregierung wäre es Lenin möglich gewesen, den Deutschen gegenüber eine festere Haltung einzunehmen. Lenin ließ aber diese in der Geschichte einmalige Chance ungenutzt.