Von Vitus Dröscher

Können Tiere lügen? In höchster Vollendung kann es sicherlich nur der Mensch. Doch auch im Tierreich gibt es mannigfaltige Vorstufen dazu; Verstellung, Irreführung durch Alarmrufe oder andere Signale, ja, sogar reguläres Verdrehen von Tatsachen sind allenthalben beobachtet worden.

Bestimmte tropische Giftschlangen zum Beispiel töten ihren Erzfeind, den Mungo, mit Hilfe einer List. Sobald sie von dem Schlangenfresser angegriffen werden, recken sie ihren kopfähnlich geformten Schwanz in die Höhe und schwingen damit gefährlich drohend hin und her. Der Mungo fällt auf die Täuschung herein. Kaum hat er aber die Kopfattrappe der Schlange gepackt, beißt das Reptil mit dem richtigen Kopf zu. Der Trick ist zwar raffiniert, doch er zeugt keineswegs von besonderer Klugheit des Tieres. Ihm ist diese Verhaltensweise angeboren wie seine Kopfattrappe am Schwanz.

Von bewußter Irreführung hingegen, einer „Intelligenzleistung“ also, der sich ein Biber bediente, erzählt Professor Detlev Ploog vom Max-, Planck-Institut für Psychiatrie in München: „Eine kanadische Farmersfrau, die mit einer Biberfamilie auf vertrautem Fuße stand, fütterte die Tiere jeden Tag zur gleichen Zeit. Stets kam ein dreistes Biberkind zuerst zur Futterstelle. Eines Tages jedoch verspätete es sich, und als es erschien, war die übrige Sippschaft drauf und dran, die Mahlzeit ohne den Jüngsten zu verspeisen. Da schlug der Kleine mit dem Ruderschwanz flach aufs Wasser. Das ist ein Alarmsignal: Rette sich, wer kann! Im Nu waren alle anderen Biber im Wasser verschwunden, und der Kleine hatte das Futter für sich allein. Er soll das nie wieder getan haben. Vielleicht hat er ordentlich Dresche bezogen.“

Um sich vor Strafe zu drücken, greifen Pavianweibchen gelegentlich zu Lügen reinsten Wassers. In den Freigehegen zoologischer Gärten gründet der Boß einer Paviangesellschaft einen Harem und verbietet allen anderen Männchen intimen Umgang mit den Weibchen. Nun gelüstet dem einen oder anderen Weibchen aber hin und wieder nach Abwechslung, und wenn der Sultan hinter einem Felsen verschwunden ist, macht die Haremsdame einem anderen Männchen unter Zurschaustellen all ihrer Reize einen Antrag, dem es meist nicht widerstehen kann. Wenn nun in diesem Augenblick der Sultan wieder erscheint, geschieht das Unglaubliche: Als sei sie von einem Mörder bedroht, schreit die Seitenspringerin auf, reißt sich los, gibt dem eben noch Umworbenen eine Ohrfeige, flieht laut jammernd in die Arme des Sultans und „beschwert“ sich bei ihm, indem sie mit wütenden Krächzern böse zu dem von ihr Verführten schaut. Der Sultan glaubt der Ungetreuen und verprügelt den Schuldlosen.

Wie ein beherrschter Mensch sich äußerlich nichts von seiner inneren Spannung anmerken lassen kann, vermögen auch Tiere ihre Feinde oder Beobachter über ihren wahren Erregungszustand zu täuschen. Ein Meister dieser Verstellung ist der Hase: Überrascht man ihn, während er in seiner Schlafmulde liegt, dann bietet er ein Bild größter Ruhe und Sorglosigkeit. In Wirklichkeit aber ist ihm himmelangst. Er pumpt sich mit Aktivitätsbereitschaft voll wie ein im hochtourigen Leerlauf vor der roten Verkehrsampel wartender Kraftwagen, um beim Start das Äußerste leisten zu können.

Der Tierpsychologe darf sich also nicht auf die Beobachtung des Tierverhaltens allein verlassen. Er muß versuchen, in das „Gemütsleben“ des Tieres hineinzusehen, und da er sich mit ihm nicht unterhalten kann, bleibt ihm nur die nächstbeste Methode, diejenige nämlich, die dem Prinzip des Lügendetektors zu Grunde liegt. Mit diesem Gerät werden beim Menschen die unter der Maske des Gleichmuts rumorenden inneren Erregungszustände registriert. Sie offenbaren sich in Veränderungen bestimmter Körperfunktionen, wie etwa des Pulses, der Atemfrequenz, der Schweiß- und Hormonsekretion, oder der elektrischen Ströme im Gehirn.