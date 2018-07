Inhalt Seite 1 — Messen über Messen Seite 2 Auf einer Seite lesen

(Fortsetzung von Seite 33)

sich an dieser Messe zu beteiligen, an der nächsten jedoch nicht, verstößt gegen das Kartellrecht. So wird der Entschluß zur Abstinenz schwer gemacht, denn: „Geht der eine, muß der andere auch; man könnte ihn sonst für schwach, krank oder gar tot halten“, konstatiert Leitner.

„Auch wir mischen eifrig mit“, heißt es bei den Farbwerken Hoechst, obschon die einzelnen Verkaufsdirektoren stets erneut seufzen, wenn wieder eine Messeeinladung auf den Tisch flattert. An 64 Messen und Ausstellungen – von Modewochen über Pharma-Ausstellungen bis zum Autosalon – beteiligt sich das Unternehmen.

Ähnlich ist es bei Fried. Krupp in Essen. Nahezu 50 Veranstaltungen werden berücksichtigt – sei es nun eine Fertighaus-Ausstellung, eine Dental-Schau, die Hannover-Messe oder die Internationale Chemie-Ausstellung in Moskau.

Eine Messe allerdings möchte die deutsche Industrie gewiß nicht missen: die „Hannover-Messe“. Sie wird, wenn auch nicht als ideal, so doch als optimal bezeichnet – wenn auch schon verschiedene Maschinenbranchen ausgebrochen sind. Als „gute Lösung“ sieht es die Messeleitung in Hannover an, daß von jetzt an alternierend einmal die holzverarbeitenden Maschinen, dann die Kälte-Wärme-Luft-Maschinen zum Zuge kommen.

Der VDMA hält es noch für ein „großes Experiment“, denn, so heißt es, fünf Jahre habe es gedauert, bis sich die internationalen Einkäufer daran gewöhnt hatten, daß die Werkzeugmaschinen nicht mehr in Hannover, sondern auf der durch Europa wandernden „EWA – Europäische Werkzeugmaschinen-Ausstellung“ zu finden sind.

Nach dem Vorbild des VDMA überlegen auch Farbwerke Hoechst, für Hannover die ausstellenden Produktionssparten in einem gewissen Rhythmus auf die Jahre aufzuteilen. Doch sind im übrigen Aussteller und Verbände einhellig der Meinung, man solle an der Hannover-Messe nichts ändern. Vorschläge, ein Jahr das Schwergewicht auf Investitionsgüter zu legen und das nächste Jahr auf Konsumgüter, werden abgelehnt.