Inhalt Seite 1 — Milliarden fließen durch die „Pipeline“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von größeren Fehlschlägen blieben wir bisher verschont“, umriß das Vorstandsmitglied der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KW), in Frankfurt, Dr. Wilfried Guth, die Tätigkeit dieses Instituts auf dem Gebiete der Entwicklungshilfe. Seit gut fünf Jahren ist die Bank – ursprünglich, wie der Name sagt, zur Förderung des deutschen Wiederaufbaus eingesetzt – mehr und mehr als deutsche „Entwicklungs-Bank“ bekanntgeworden.

Guth lobte das Bestreben der Empfängerländer, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Einen Ausfall hat es nicht gegeben – „wenn auch manchmal die fälligen Zinsen um ein paar Tage zu spät eintreffen“.

Es sind deutsche Steuergelder, die die KW in Milliardenbeträgen durch die in Fachkreisen als „pipeline“ bezeichnete lange Leitung von der oft politisch bedingten Regierungszusage bis zur endgültigen Auszahlung fließen läßt. In den fünf Jahren von 1960 bis 1964 hat die Bundesregierung den Entwicklungsländern immerhin Kapitalhilfen von mehr als 8,5 Milliarden Mark versprochen, bei anschließenden Verhandlungen in der KW wurden bislang fast 5,9 Milliarden Mark fest zugesagt, von denen nun schon nahezu 3,9 Milliarden Mark ausgezahlt wurden.

Die mancherorts gehegten Befürchtungen, diese gewaltigen Summen könnten unkontrolliert versickern – etwa in jene sagenhaften „goldenen Betten“ –, sind unbegründet. Besonders schon deswegen, weil die Empfängerländer von dieser Kapitalhilfe nur knapp ein Viertel direkt überwiesen erhalten. Der überwiegende Teil wird gleich an jene deutschen Firmen ausgezahlt, die im Zuge des jeweiligen Projektes an die Entwicklungsländer liefern.

Mehr und mehr gehen die Empfängerländer dazu über, längerfristige Investitions- oder Entwicklungspläne aufzustellen. Diese Pläne sind damit, stellt die KW fest, zu einem wirtschaftspolitischen Faktum geworden, „mit dem sich die gebenden Länder auseinandersetzen müssen, wie auch immer ihre Einstellung zu den Fragen der langfristigen Wirtschaftsplanung im eigenen Land ist...“

Doch hapert es bei jenen Plänen daran, daß es den Entwicklungsländern vielfach an den elementaren Voraussetzungen der Planung mangelt: brauchbaren Statistiken und qualifizierten Verwaltungskräften. So ersetzen die Regierungen der Entwicklungsländer fehlende Statistiken einfach durch Schätzungen, leider oft gespickt mit Fehlannahmen. „Dabei ist zu beobachten“, schreibt die KW, „daß die Fehlannahmen fast immer in der Richtung einer Überschätzung der Leistungskraft der heimischen Produktionsfaktoren liegen...“

Es ist verständlich, daß die KW in den ersten Jahren dem Schwunge der Bonner Zusagen nicht so schnell zu folgen vermochte. Nun aber ist diese Anlaufperiode, wie Guth betonte, überwunden; Die in den Kreditverträgen der KW festgelegten Beträge sind im letzten Jahre zum erstenmal geringer gewesen als die Auszahlungen.