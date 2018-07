Auf dem Gipfel des Tour Noire (Montblanc). Glaubt mir, ihr guten Leute, die ihr, im behaglichen Lehnstuhl ruhend, so mitleidig und engherzig über uns Kletterer denkt: Den Fuß auf einen Gipfel zu setzen, den noch kein Mensch betrat, das bedeutet noch etwas anderes als eine bloße Befriedigung des Ehrgeizes: Wie ein Dolch dringt euch die einzige Empfindung bis in tiefste Tiefen der Seele, daß seit den undenklichen Zeiten, da die Felsen in stolzer Nacktheit gen Himmel steigen, noch kein Mensch hierherkam, daß noch kein Aug’ das sah, was euer Blick jetzt erschaut, daß eure Stimme zuerst durch die Stille tönt, die hier seit Anbeginn der Welt herrscht, und daß es euch vergönnt ist, euch, die der Zufall aus der großen Menge herausgegriffen hat, als die ersten Vertreter der Menschheit an dieser wilden Stätte zu erscheinen.

Emile Javelle