Berlin aus Blatzheims Hand

So müßte die Abwandlung des Slogans „Berlin aus erster Hand“ lauten, den Deutschlands selbstbewußter Hotelier Blatzheim sinnigerweise dem jüngst eröffneten Europa-Center in Berlin voranstellte. Immerhin hat er mit seinen zehn Restaurants in dem Pepper-Hochbau einen Beitrag für europäische Zusammenarbeit geleistet – auf kulinarischer Basis. Coq au vin gibt’s im „Grill Royal“, Zuppa Pavese und einen italienischen Gitarristen in der „Osteria“, ein halbes Güggeli vom Rost und einen Alleinunterhalter am Klavier in der „Tessiner Kanne“ (hier sei auf einen besonderen Gag verwiesen: der Flügel ist gleichzeitig Bartisch). Im „Romanischen Café“ spielt zu Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster eine Wiener Kapelle, im „Alt-Berlin“ serviert man ohne Kapelle Sol-Ei und Graupensuppe mit Backpflaumen; bayrische Knödel und Musik hat’s im „Edelweiß“, und aus unerklärlichen Gründen wird im „Europa-Snack“ eine 200 Gramm schwere Riesenbockwurst als Spezialität angeboten. „Alles in allem“, und hier lassen wir die Firma selbst zu Worte kommen, „hat Hans Herbert Blatzheim alles getan, um Berlin wirklich das richtige Haus zu geben mit allen Überraschungen und allen Möglichkeiten, die einer Großstadt wie Berlin würdig sind.“ Man beachte die fünfmalige Erwähnung des Wörtchens „alle“.

Camping – ein Volksvergnügen?

Wer diese Frage bisher frischweg bejaht hat, muß sich mit den jetzt veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes und des Deutschen Camping-Clubs eines Besseren belehren lassen. Den größten Anteil an den sechs Millionen Deutschen, die zur Urlaubszeit ihr Zelt aufschlagen, haben nämlich die Kaufleute (27,3 Prozent), es folgen Vertreter der technischen Berufe (21,3 Prozent) und die Akademiker (20,8 Prozent). Erst an sechster Stelle kommen die Arbeiter (4,6 Prozent). Immerhin wird für die nächste Saison ein starkes Anwachsen des Arbeiteranteils (um rund 15 Prozent) prognostiziert. Noch aktiver als die Bundesrepublikaner – bei uns ist jeder elfte Deutsche ein Campingfreund – sind die Holländer: jeder vierte widmet sich der Camperei. In Frankreich zieht jeder sechste Franzose die Luftmatratze dem teuren Hotelbett vor. Fazit: Die besitzende Klasse kampiert. Oder hat das Campen doch nichts mit Kalkulation zu tun?