Man wünschte dieses Werk umgebaut zu sehn, schrieb Alfred Kerr am 1. Januar 1901, es gehört in die Reihe von Hauptmanns Zwischenspielen... und, in der Tat, Michael Kramer ist kein Meisterstück. Peter Beauvais – unvergeßlich der „Professor Bernhardt“! – hatte sein Unternehmen ein Fernsehspiel nach dem Drama von Hauptmann genannt; das war nicht nötig, denn mit Ausnahme mancher kräftiger, larmoyante und pathetische Passagen eliminierender Striche, die jeder Theaterregisseur auch gemacht haben würde, blieb alles beim alten. Man dämpfte die Rührseligkeit, stellte ein paar Aussprüche um, suchte mögliche Mißverständnisse im Keim zu ersticken, verwandelte polnisch in schlampig, gab dem verwachsenen Arnold statt des blonden – schwarzes Haar und strich leider auch (nicht sehr probat bei einem derart handlungsarmen Stück) einige charakteristische Gesten.

So gut es ist, daß Kramer im Finale nicht die Arme himmelwärts streckt und auch die Beethoven-Maske über dem Sofa beläßt: Arnolds Zuckerkauen – ein süßer Klumpen in der Marabufratze! –, den bösen Griff in die Hosentasche, ohne den die Sätze „Es soll mich mal einer anrühren, Mutter! Für den Fall hätt’ ich doch vorgesorgt“ in der Luft hängen bleiben... diese gestischen Akzente wollten um so mehr gezeigt sein, als Beauvais in anderen Szenen bewies, welche Text-Nuancen mit Hilfe des Demonstrations-Stils zur Evidenz gebracht werden können: Während der großen Inquisition am Schluß des zweiten Akts („Wo hast du denn gestern so lange gesteckt?“) führte Held, als Michael Kramer, sein Riesenohr ganz nahe an den Mund des Sohns, Jacobi flüsterte die Lügensätze in Gottvaters Fleischmuschel hinein, die beiläufigen Floskeln („Da wart ihr beide die ganze Nacht?“) wurden zu Bestandteilen eines Verhörs auf Leben und Tod; man sprach von Pirscham und Scheiting; die Kamera, auf Ohr und angedeuteter Glatze, auf einer Brille und geschminkter Haut verweilend, gab dem Ateliergespräch das hohe Pathos der Schwurgerichts-Szene.

Martin Held, von Ernst Jacobi (einem würdigen Gegenspieler; über die Damen wollen wir schweigen) zur Entfaltung aller Kräfte gezwungen, machte aus dem Titelhelden eine grandiose Zille-Figur: Hier berlinerte (und nahm durch das hör’n Se und seh’n Se mal an den edlen Maximen die Geibel-Nuancen) eine Bebeische Vaterfigur; hier brummelte, wegwerfend, zurücknehmend, leise, der wahre Antipode jener deutschnationalen Kneipen-Gemeinschaft, in der Hauptmann, anno 1900, die Mörder von morgen entlarvte. Der dritte Akt im Bänsch-Restaurant erschien mir grauenvoller als die Kegel-Szene bei Hochhuth. (Und darum, Peter Beauvais, mußte die Episode vom Baumeister Ziehn, der seine Zigarre, andere Gäste beengend, mit großer Umständlichkeit auf dem Tisch Lachmanns und Michalinens in Brand reibt, ausgespielt werden!)

Die Interpretation des Lehrers an der Königlichen Kunstschule war konsequent und problematisch zugleich. Held gab einen gütigen Weisen, den Sokrates von Neukölln, dagegen ist wenig zu sagen. Ihm kam es auf die Einheit des Charakters an; er war im zweiten und im letzten Akt die gleiche Figur: Doch eben dadurch wurde die Chance, eine Entwicklung zu zeigen und die Integration am Ende plausibel zu machen, verspielt.

Dieser Kramer war von Anfang an zu liebenswert, zu sanft und zu freundlich. Hauptmann hat ihn anders gesehen, eher wie eine Unrat-Figur, grimmiger, mit brennenden Augen ... einen Verwachsenen, eine skurrile Oberlehrer-Erscheinung, „nach dem ersten Blick eine eher abstoßende als anziehende Gestalt“. Alles dies war Martin Held nicht, und darum fehlte dem Schlußakt die innere Spannung: Kramer konnte nicht mehr wachsen, Kramer blieb er selbst. Momos