Heinz Maegerlein glaubt, der Sport gehöre auf den Kasernenhof, um Überforderungen zu verhüten. Alex Natan dagegen meint, der Sport sei hierfür zu schade.

Zu unserem Thema wurden in letzter Zeit in der Öffentlichkeit viele kluge Ratschläge erteilt, die aber die komplexe Problematik oft arg simplifizierten.

Schon die aufgeworfene Frage nach der Gesundheit der heutigen Jugend, deren Beantwortung so einfach erscheint, ist immens kompliziert. Wie es oft unmöglich ist, zwischen Konstitution und Kondition, zwischen Vererbung und Umwelteinfluß sicher abzugrenzen, so ist es auch mit der Frage nach der Gesundheit. Ist die heutige Jugend weniger gesund als jene vor einem Menschenalter? Jaspers, der als Mediziner habilitiert war, ehe er zur Philosophie überwechselte, soll einmal gesagt haben, „Gesundheit, ja, wenn man wüßte, was das bedeuten soll“.

Die Definition des Begriffes „Gesundheit“ hat schon immer die Ärzte und Denker beschäftigt, ohne daß eine alle befriedigende und dabei leicht verständliche Begriffsbestimmung zustande gekommen wäre. Der bedeutende Pathologe Aschoff, der Turnen und Sport sehr gewogen war, formulierte recht zurückhaltend: „Aus dem geordneten Ineinandergreifen der äußeren und inneren Ursachen eines normal gebauten Organismus resultiert jener Zustand, den wir Gesundheit nennen.“ Der bekannte Kliniker Hochrein versteht unter absoluter Gesundheit den Zustand eines Körpers, „an dem alle Teile den ihnen zukommenden Grad von Größe und Stärke, die normale Form und Struktur hätten und alle Verrichtungen in vollkommen hoher Leistung regelmäßig verliefen“ – er sagt aber gleich, daß es diesen Zustand nicht gäbe, ja daß er mit dem Leben wohl unvereinbar wäre! „Relative Gesundheit, die wir als absolut empfinden, sei jener Zustand der noch vollständigen und stabilen Kompensation ererbter, konstitutioneller und erworbener Versagensmöglichkeiten.“

Die Schwierigkeiten des Problems der Gesundheit im allgemeinen und das der Jugend im besonderen werden noch dadurch vermehrt, daß sich im Zeitalter der Technik die Umwelt im Sinne der fortschreitenden Automation ständig verändert (die Menschen haben sich inzwischen Milliarden „technischer Sklaven“ geschaffen) und daß sich auch Wachstum und Reifung der Jugendlichen erheblich beschleunigt haben. Die Ursachen Schnittuntersuchungen von Schulkindern einmal – vielleicht durch die Reizüberflutung – die Häufung sogenannter nervöser Verhaltensstörungen ebenso wie die Zunahme der Haltungsschwäche auf, die aber nicht zuletzt auch auf die weitgehende Stillegung des Muskelapparates zurückzuführen sein dürfte, wenn wir einmal davon absehen, daß Form und Funktion sich nicht immer völlig entsprechen. Unsere Umwelt ist vom menschlichen Organismus her betrachtet durch zuviel sensorische und zuwenig motorische Reize gekennzeichnet.

Heute wird deshalb mehr denn je die körperliche militärische Ausbildung zu einem Trainingsproblem. Und das war es, was Heinz Maejerlein zunächst einmal, meinte.

Ob man nun dem Übel der zu rasch gesteigerten Beanspruchung des noch nicht genügend angepaßten Organismus entweder durch ein mehrwöchiges sportliches Training oder nur durch eine vernünftige allmähliche Steigerung der körperlichen Belastung der Rekruten abhelfen soll, darüber kann man geteilter Meinung sein. Sport ist zuerst Passion, die aus der Freiwilligkeit entspringt und so, wie Alex Natan meint, als Drillmittel für Befehlsgewaltige vielleicht tatsächlich angeeignet. Das ist eine Überlegung, die in Kreisen des deutschen Sports im missionarischen Überschwang noch kaum angestellt wurde! Gehört der Sport auf den Kasernenhof oder ist er nur eine Freizeit-Passion?