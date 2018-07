Inhalt Seite 1 — Sport – nein Seite 2 Auf einer Seite lesen

In seinem Neujahrsbeitrag für die ZEIT sah Heinz Maegerlein als eine Aufgabe des Sports für dieses Jahr: „Die Heranführung der Soldaten durch Sport an größere Leistungsfähigkeit... durch Sport und nicht durch viel zu frühe Märsche mit schwerem Gepäck, die nur zu schweren Schäden führen können.“ Dieser Satz klingt wie eine peinliche, schwergewichtige Pirouette, die zwischen heißen Eisen getanzt wurde. Wenige Tage später meinte ein deutscher Sendeleiter, der nichts mit Sport zu tun haben möchte: „Sehen Sie, der deutsche Sport ist nichts weiter als Militär im feldgrauen Hemd und in feldgrauen Höschen. Der Aktive gilt als Befehlsempfänger, der Funktionär benimmt sich wie ein Feldwebel, und der Verbandsvorsitzende glaubt Kommandogewalt zu besitzen.“

Neben mir liegen Klagebriefe deutscher Soldaten, die sich über „körperliches Überfordertwerden“ beschweren, „das hier als Sport frisiert wird und nichts anderes als Sadismus bedeutet“. Ähnliche Berichte sind mir auch mündlich erstattet worden. Sie kommen notabene alle aus Garnisonen, die noch nicht unter der Sammelbezeichnung „Nagold“ zum öffentlichen Ärgernis geworden sind, obwohl die Zustände dort – so ist mir wenigstens versichert worden – nicht grundsätzlich andere sein sollen.

Ich glaube, man sollte sehr vorsichtig sein, nicht die Übergriffe in Nagold und an anderen Stätten mit Sport und die Bestrebungen gewisser Sportbehörden, dem Sport einen größeren Platz innerhalb der Wehrzeit einzuräumen, mit Wehrsport zu identifizieren. Um dem Thema „Sport und Bundeswehr“ gerecht werden zu können, muß man ausschließlich von der Voraussetzung ausgehen, daß die meisten Rekruten a priori unter Zwang, das heißt gegen die eigene Willensfreiheit, ihrer Dienstpflicht genügen. Sie möchten die Dienstzeit möglichst schnell hinter sich bringen und bemühen sich deswegen, nach internationaler Militärtradition, sich vor jeder zusätzlichen körperlichen Anstrengung zu drücken. Aber Wehrdienst bedeutet nun einmal ein Maximum an physischer Belastung, die deswegen besonders unangenehm empfunden wird, da dem Rekruten zum Ausgleich nur eine sehr beschränkte Möglichkeit geboten wird, seine künftigen Berufsinteressen innerhalb seiner Wehreinheit zu fördern. Darüber hinaus scheint es festzustehen, daß zu viele Rekruten den körperlichen Anstrengungen nicht genügend gewachsen sind, ein Übelstand, der die „Todesmärsche“ und andere unerfreuliche Zwischenfälle bedingt hat, die noch keineswegs überall abgestellt worden sind.

Es war überaus bedauerlich, daß diese „Stählungsmaßnahmen“, die angeblich eine größere Leistungsfähigkeit herbeiführen sollten, als „Sport“ figurierten und in mancher Hinsicht mit den sadistischen Methoden und Enthumanisierungstendenzen des verflossenen Wehrsports identifiziert werden konnten. Anläßlich der Begebnisse um und nach Nagold hätte man von den führenden Instanzen des deutschen Sports erwarten können, öffentlich gegen diese Profanierung der echten Sportidee zu protestieren. Ich habe es allerdings nicht erwartet, denn die ideologische Mentalität ist dort so steril geblieben, wie sie es seit jeher war. Es paßte deswegen sehr gut in die Absichten einer ambitiösen Sportpolitik, feststellen zu können, daß offensichtlich der Gesundheitszustand vieler Rekruten nicht gut genug war, um den physischen Anforderungen der Waffenausbildung standzuhalten.

Von dort aus wurde nämlich jene Offensive mit Zahlen und Statistik eröffnet, die den Nachweis führen sollte, daß ein sehr beträchtlicher Teil der wehrpflichtigen Jugend bedenkliche Degenerationserscheinungen aufzuweisen habe, die sich in Zukunft noch vergrößern könnten, wenn nicht öffentliche Gelder zum weiteren Ausbau von Sportstätten, zur erweiterten Ausbildung von Sportpersonal und zum verdoppelten Turn- und Sportunterricht in den Schulen bewilligt werden würden. Die Gleichung wirkte ja so überzeugend: Wer eine leistungsfähigere Bundeswehr möchte, muß dafür eine körperlich besser geschulte Jugend bereitstellen. Mich haben die veröffentlichten Zahlen niemals überzeugen können. Ist der Gesundheitszustand der deutschen Jugend wirklich so bedenklich, wenn andere Grenzländer keine Klage zu führen brauchen? In England, dessen Jugend unter ähnlichen Bedingungen wie die deutsche aufwächst, nämlich in einer industrialisierten Gesellschaft, der es wirtschaftlich überaus gutgeht, hat das Erziehungsministerium den amtlichen Bericht über den Gesundheitszustand der englischen Schuljugend im Jahre 1963 veröffentlicht. Die ärztliche Schuluntersuchung hat dort ergeben, daß nur 0,5 Prozent aller Schulkinder einen unbefriedigenden Gesundheitszustand aufzuweisen hatten, während er noch 1950 drei Prozent betragen hat. Während sich also das englische Schulkind, trotz starkem Mangel an Sportstätten, blühender Gesundheit erfreut, soll das deutsche Schulkind, sportlich in fast jeder Hinsicht besser versorgt, unter stän

Wer könnte also hier nun ohne weiteres verbindliche Aussagen über die verbesserte oder verschlechterte Gesundheit der Jugendlichen machen? Außer Zweifel steht allerdings, daß die Jugendlichen, falls sie keinen Sport treiben, als Folge der Automation körperlich schlechter trainiert sind als ihre Väter und Großväter. Aber wie erhöhte Leistungsfähigkeit mit Gesundheit nicht ohne weiteres gleichzusetzen ist – kennen wir doch Fälle, wo Sportler mit zunächst nicht entdeckten, beginnenden Lungentuberkulosen oder funktionell kaum in Erscheinung tretenden angeborenen Herzfehlern olympische Medaillen errangen –, so bedeutet die durch Trainingsmangel verminderte Leistungsfähigkeit nicht ohne weiteres „schlechtere“ Gesundheit.

