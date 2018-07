Von Harry Pross

Von einem bekannten Regisseur wurde geschrieben, er sei der „Star-Erotiker des deutschen Films“. Auch sonst kommt die Bezeichnung „Star“ heute in Kombinationen vor, an die noch vor wenigen Jahren niemand gedacht hätte. Man kann heute vom „Stararchitekten“, vom „Starkoch“, vom „Starprofessor“ hören; und neulich sagte mir der Meister in der Autowerkstatt, er werde mir seinen „Starmechaniker“ geben, damit mein Auftrag rasch erledigt werde.

Der „Filmstar“, der „Tennisstar“, der „Fußballstar“, selbst das „Starlet“, das Sternchen, hängen nicht länger einsam am blauen Himmel; unseres gesellschaftlichen Lebens. Von allen Seiten, meistens aber von unten, steigen neue, ungeahnte Stars neben ihnen auf: Stars wohin man blickt, so, als träfe es zu, was neulich ein Fernsehkritiker schrieb: „Auf die Stars kommt alles an.“ Zum Beispiel auf das Star-Mannequin!

Trifft es aber wirklich zu, was dieser Kritiker, übrigens ein „Starkritiker“, meinte? Steht und fällt ein Stück heutzutage damit, daß es mit Stars besetzt ist? Wenn seine Annahme stimmte, hätten wir uns Gedanken darüber zu machen, was diese Notwendigkeit der Star-Besetzung hervorbringt, und im weiteren Sinne, ob die Inflation an neuen Stars in vielen Berufen auch den sozialen Bedürfnissen entspringt, die bewirken, daß ein Stück auf der Bühne, im Funk oder Film auf Stars angewiesen ist.

Was ist eigentlich ein Star?

Der englische Ausdruck kommt aus der Vergnügungsbranche und bezeichnete zunächst die Größen im Schaustellergeschäft, die als Sterne unerreichbar hoch über ihren Kollegen und dem Publikum kreisten. Mit der Ausdehnung der neuen technischen Kommunikationsmittel – besonders des Films – verbreitete sich auch der Ruhm der Stars, und bei diesem Vorgang hat man wohl anzusetzen, wenn man wissen will, warum für viele die Stars alles bedeuten. Ihre Bedeutung läßt sich nämlich von derjenigen der Medien nicht abtrennen.

In einer Welt, in der es keine Filme, kein Fernsehen, keine Massenmedien gäbe, wüßten wir auch nichts von Stars. Zwar hat es, solange es Theater gibt, auch immer große Schauspieler gegeben, die von aller Welt bewundert wurden, aber man nannte sie nicht Stars. Sie waren keine. Kategorie für sich, sondern einzelne, die Beifall fanden. Herr X oder Fräulein Y wurden in den Kritiken erwähnt, die Begeisterung des Publikums konnte so weit gehen, daß es ihnen die Pferde ihrer Kutschen ausspannte, um die Gefeierten im Triumphzug selber zu ziehen – aber das war alles frei von jenem speziellen Anspruch, den man heute an die Stars zu stellen: pflegt, nämlich dem, daß das Publikum ein Anrecht auf diese Sorte von Sternen habe.