Von Nieter O’Leary

Vor etwa zwölf Jahren schrieb der amerikanische Schriftsteller Isaac Asimoff eine interessante Science Fiction Novelle. Der Titel ist mir entfallen, aber nicht das Thema. Es handelte sich um einen Flug nach dem Vega-Sonnensystem. Da die Reise über 300 Jahre dauerte, war das Raumschiff mit einer automatischen Steuerung versehen und die Besatzung tiefgefroren. Erst kurz vor der Landung tauten die Männer wieder auf und setzten als noch junge Menschen ihr Leben fort, obwohl inzwischen drei Jahrhunderte vergangen waren.

Asimoff reizten zweierlei Aspekte an dieser Utopie. Einmal die Möglichkeit, die Lebensuhr durch Gefrieren anzuhalten und durch das Auftauen zu gegebener Zeit wieder weiterlaufen zu lassen. Zweitens interessierten Asimoff, der selbst Arzt ist, die sich ergebenden psychologischen Probleme, wenn nach langem Gefrierdasein die Aufgetauten ihr Leben in einer inzwischen älter gewordenen Welt fortsetzen.

Soweit Science Fiction. Mittlerweile wurden aber auch in unserer realen Welt die medizinischen Möglichkeiten in der Herabsetzung von Körpertemperaturen praktisch erprobt. Bei gewissen Herzoperationen hat sich das Vereisen der Patienten als erfolgreich bewiesen.

Seit etwa einem Jahr kommen Berichte aus den USA von Vereisungsexperimenten, die größeren Zielen dienen, als nur neue Wege der lokalen Betäubung zu sein.

Darüber schreibt der Physikprofessor Robert Ettinger vom Junior College of Detroit in seinem Buch „The Prospect of Immortality“. Professor Ettinger nennt das neue Vereisungsverfahren: Cryobiologie. Wenn diese neue Wissenschaft sich tatsächlich praktisch bewähren sollte, würden sich die Aussichten für die gesamte Menschheit grund legend verändern. Aber nicht nur zum Guten. Auch erschreckend.

Der neue „American Way of Death“ plant, die Leichname sofort nach Eintritt des Todes tiefzufrieren und aufzubewahren, bis die Zeit gekommen ist, da die medizinische Wissenschaft Mittel oder Methoden gegen die Krankheit gefunden hat, die in dem jeweiligen Fall zum Tode führte. Dies kann natürlich einige Jahre oder Jahrhunderte dauern. Wenn aber die ärztliche Kunst soweit entwickelt ist, wird der Körper durch Auftauen wiederbelebt. Die Voraussetzung dafür ist, daß die durch die Vereisung beschädigten Zellgewebe ebenfalls wiederhergestellt werden können.