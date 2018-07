Empört reagierte der „Deutsche Ostdienst“ (dod), das Organ des Vertriebenenbundes, auf Kai Hermanns Untersuchung über den „Ostkundeunterricht“ (ZEIT Nr. 15). Das ist ververständlich, denn die „Deutsche Ostkunde“ erscheint als Beilage des „dod“. Erst in der vorletzten Nummer des seltsamen Pädagogenblättchens empfahl der Hauptlehrer Josef Schmidt fü den Erdkundeunterricht unter anderem „Einzeheiten als Einstieg“ in die Volksgruppen-Problematik am Beispiel Frankreichs: Frankreich 1;5 Millionen Elsässer und Lothringer, heimatvertriebene Neueinwanderer nach 1945. Deutscher Schulunterricht gedrosselt. Deutsche Bürgermeister können nicht durchdringen. Mißtrauisch nach beiden Seiten. Hier und im Falle Südtirol sei auf die Verstellungen der Männer des 20. Juli verwiesen.“

Immerhin räumt der „dod“ in dem Kommentar zum ZEIT-Artikel beiläufig ein: „Gewiß, es ist manches faul an der heutigen Ostkunde...“ Ste.