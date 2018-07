Von Horst Wetterling

Meine Tochter braucht die Reifeprüfung nicht zu machen, hielt mir ein Vater entgegen, als in einer Sendung von Radio Bremen die Frage erörtert wurde, ob wir mehr Abiturienten brauchen. „Freilich ist sie begabt genug“, so fügte er hinzu, „aber sie ist auch wohl anzusehen und wird sicherlich früh heiraten. Geht sie jetzt ab – sie hat nach dem zehnten Schuljahr die mittlere Reife erlangt –, kann sie in den Jahren, die sie sonst noch in der Schule verbringen müßte, annähernd 4500 Mark für eine ordentliche Aussteuer verdienen und sparen.“ Auf die Frage, ob er zu dem gleichen Entschluß gelangt wäre, wenn es sich um einen Jungen gehandelt hätte, meinte er ein wenig zögernd: „Bei einem Sohn wäre das wohl etwas anderes ...“

Allem Anschein nach ist diese Ansicht so selten nicht. Bei einer Erhebung, die durchaus als repräsentativ gelten kann, bezeugen einige Oberschülerinnen, daß sie bei ihren Eltern und Bekannten auf die gleiche Einstellung stoßen:

„Meine Verwandten sagen mir fast bei jeder Gelegenheit, daß es unnütz für ein Mädchen sei, das Gymnasium zu besuchen, ich würde doch bald heiraten. Dabei habe ich mir mein Ziel gesteckt und möchte es gern erreichen. Auch bin ich keine schlechte Schülerin. Sollte man mir nur den Mut nehmen wollen?“

„Ich habe den Eindruck, daß die Erwachsenen kein Verständnis dafür haben, daß wir etwas Richtiges werden wollen. Wenn ich erzähle, ich möchte das Abitur machen, dann kann ich sicher sein, daß der größte Teil sagt: ‚Ach, noch so lange.‘ Dann folgen Ratschläge, was ich sonst noch werden könnte ... und so weiter. Weiterhin schlagen sie Berufe vor, die viel Geld einbringen, und wenn man dann solche wählt (eventuell auch gezwungen), achten sie uns. Aber ob wir Freude daran haben, das kümmert sie nicht...“

„Meine Mutti sagt auch: Du heiratest ja doch bald, und dann bist du froh, wenn du schon Geld hast. Aber an das Heiraten denke ich noch gar nicht; und ich finde, daß man an seinem Beruf Freude haben muß. Viele Frauen sind auch in der Ehe noch berufstätig.“

Es ist doch wohl einiges geschehen, das die Eltern unserer Tage hätte lehren können, das künftige Geschick ihrer Töchter sorgsamer, nämlich verantwortlicher zu bedenken. Oder genügt die Erfahrung nicht, daß der Krieg, die Flucht aus der Heimat, der Verlust aller Habe, die Entnazifizierung, der Beginn nach dem Zusammenbruch viele Frauen genötigt haben, Hand anzulegen und sozusagen ihren Mann zu stehen! Oder genügt die Beobachtung nicht, daß die Mehrheit aller berufstätigen Frauen sich mit unteren und allenfalls mittleren Stellungen bescheiden muß, so daß mit einigem Grund gefragt werden kann, ob sie „an ihrem Beruf Freude haben“? Und die Industriegesellschaft ist in zunehmendem Maße auf die Leistungsfähigkeit der Frauen angewiesen. Schon jetzt machen die Frauen ein gutes Drittel aller Erwerbstätigen in der Bundesrepublik aus, und mehr als fünf Millionen sind davon verheiratet. Dennoch bleibt es in der Erziehung anscheinend so, wie es immer war. In einer Studie, die vor nunmehr 36 Jahren veröffentlicht wurde, schreibt die Verfasserin Susanne Engelmann: