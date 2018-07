Inhalt Seite 1 — Der Tausendsassa von Pnom Penh Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seine Feinde halten ihn für geistesgestört, seine Freunde rühmen ihn als Realpolitiker, seine Landeskinder verehren ihn als einen Sohn der Götter: Prinz Sihanuk, den jovialen Herrscher über das liebenswürdige Volk der Khmer. Sein hinterindisches Königreich Kambodscha ist – für asiatische Verhältnisse – winzig; es ist etwa so groß wie die Beneluxländer und hat nicht mehr Einwohner als Hamburg und München zusammen. Dennoch hat sich Prinz Sihanuk einen Platz unter den bedeutendsten Staatsmännern der Welt erobert.

Wenn sich demnächst wirklich die Vertreter der Großmächte in Genf zu neuen Verhandlungen über den Frieden in Südostasien zusammensetzen sollten, so wäre das vor allem seiner zähen Beharrlichkeit und seiner kühnen Politik zu verdanken. Immerhin haben Briten und Sowjetrussen, Amerikaner und Chinesen seinem Vorschlag für eine Konferenz über die Neutralität und Integrität Kambodschas zugestimmt. Seit dem August 1962 hatte er unablässig darauf bestanden, so wie er in den Jahren zuvor den Großmächten eine Konferenz über das Schicksal des Nachbarstaates Laos aufgedrängt hatte.

Damals durfte er in Genf die Eröffnungsansprache halten. Vor dem staunenden Publikum entpuppte er sich als ein Staatsmann. Das war nicht mehr nur der Märchenprinz mit dem Charme eines Playboys, wie ihn die Gazetten und Magazine, besonders in den USA, geschildert hatten. Dieser Tausendsassa aus Kambodscha bewegte sich so geschickt auf dem politischen Parkett, als ob er nichts anderes gelernt hätte. Dabei mangelt es ihm an anderen Interessen keineswegs. Der 42jährige Fürst bläst Saxophon in einer Jazzband, tummelt sich auf dem Basketballfeld ebenso gern wie beim Wasserskilaufen, hat eine Schwäche für schöne Pferde, schnelle Autos und modische Anzüge, versucht sich zuweilen als Schauspieler im Hoftheater, komponiert Militärmärsche und Lieder, hält sich, wie in den oberen Kreisen seiner Heimat üblich, ein gutes Dutzend Konkubinen und darf deshalb auch eine große Zahl von Kindern sein eigen nennen. Bei alledem ist er ein gläubiger Buddhist geblieben, und man sah ihn schon kahlgeschoren als Bettelmönch durch die Lande ziehen.

Seine Mutter ließ den begabten Knaben auf französischen Schulen in Saigon und Paris erziehen. Mit 18 Jahren schon bestieg er den Thron, nachdem die Japaner seinen Großvater zur Abdankung gezwungen hatten. Freilich lebte er zunächst in den goldverzierten Palästen zu Pnom Penh eher als ein Gefangener. Nach dem Krieg holten ihn die Franzosen nach Paris zurück, wo er sich auf der Kavallerie- und Panzerschule das Patent eines Hauptmanns erwarb. Französisch spricht er wie seine Muttersprache. Aber die Franzosen hatten sich getäuscht, wenn sie in ihm einen treuen Gefolgsmann erblickten. Sihanuk hatte schnell begriffen, daß, wer heute in Asien mitreden will, ein Nationalist sein muß. Ihm gelang 1953 das Kunststück, die französischen Herren ohne einen Schuß aus dem Land zu komplimentieren. Dabei bediente er sich eines Tricks, den er seither noch öfters mit Erfolg angewandt hat: Er drohte, sich den Kommunisten anzuschließen, falls man seinem Land noch länger die Unabhängigkeit verwehre.

Nach den Franzosen mußte ein Jahr später auch Ho Tschi-minh seine Truppen aus Kambodscha abziehen. Seither hat Sihanuk geschickt die Balance zwischen Ost und West gehalten. Er ließ sich von den Amerikanern mehr als eine Milliarde Mark Entwicklungshilfe geben und nahm zur gleichen Zeit Beziehungen zu Peking auf. Er reiste nach Moskau und Ostberlin, hielt sich aber zu Hause die Kommunisten vom Leibe und erlaubte der Bundesrepublik, einen Botschafter nach Pnom Penh zu entsenden.

Außenpolitisch durch das Konzept des positiven Neutralismus abgesichert, begann der eigenwillige und tatendurstige Herrscher sein Volk in das zwanzigste Jahrhundert einzuführen. Als junger König bescherte er seinem Volk eine liberale Verfassung. Doch bald wurde dem Göttersohn das repräsentative Leben im Märchenschloß zu langweilig; er dankte zugunsten seines Vaters ab, gründete eine Partei, schlug mit ihr die Republikaner und Kommunisten aus dem Feld, eroberte alle 91 Sitze des Parlaments und ließ sich zum Regierungschef wählen. Mehrmals trat er zurück und ließ sich dann im Triumph von seinem Volke ins Amt zurückholen. Seit dem Tode seines Vaters regiert er als Staatsoberhaupt, wenngleich die Mutter formell immer noch an erster Stelle steht. Nie in diesen ganzen Jahren, weder als König noch als Präsident, hat er je die Zügel aus der Hand gelassen.

Der Prinz rühmt sich, daß bei einer Wahl von 1,4 Millionen Stimmen nur 200 gegen ihn abgegeben wurden. Solche Zahlen mögen bei uns zulande auf wenig Glauben stoßen. Aber es ist eine Tatsache, daß Prinz Sihanuk, wo er sich unter seinem Volke zeigt, verehrt und umjubelt wird. Er reist und redet gern, geht zuweilen wie Friedrich Wilhelm I. mit korrupten Beamten persönlich ins Gericht und schleicht wie Harun al-Raschid durch die Gassen, um nach dem Rechten zu schauen. Kambodscha ist heute eines der ruhigsten und geordnetsten Länder Asiens. Sein Regierungsprogramm gibt Sihanuk als eine „nationale Politik im Rahmen eines buddhistisen Sozialismus“ aus.