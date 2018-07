Inhalt Seite 1 — Deutschlandreise mit Dolmetscher Seite 2 Auf einer Seite lesen

Speziell für amerikanische Geschäftsleute – 350 000 reisen jährlich ins Ausland – gab Pan American Airways einen handlichen Reiseführer heraus. Geschäftsreisende – das mögen Doktoren, Rechtsanwälte oder Psychiater sein, die zu einem internationalen Kongreß fahren, so heißt es in der Einleitung. Was sie in 105 Ländern beachten sollen, ist in

„Passports and Profits, Pan Am’, Guide to Döing Business in 105 Countries“ by Richard G. Lurie, Doubleday & Company, Inc., Garden City, NY, 672 Seiten

sehr übersichtlich zusammengefaßt. Was sie in Deutschland beachten sollen, ist auch für uns nicht uninteressant. Wir haben dieses Kapitel übersetzt.

Das Buch liegt nur in englischer Sprache vor.

*

Die günstigsten Monate für reisende Geschäftsleute in der Bundesrepublik sind: Januar bis September und September bis November. Achten Sie auf die Ferienfahrpläne. Sie sind für jede Stadt ein wenig anders. Die meisten Geschäftsleute machen von Mitte Juli an Ferien und verreisen noch zusätzlich im Februar oder März, um Ski zu laufen. Es ist ratsam, die Vorfastenzeit des Karnevals in bestimmten deutschen Städten (besonders katholischen), zum Beispiel München und Köln, zu meiden. Umgehen Sie die zwei Wochen vor und nach Weihnachten, Ostern und Pfingsten, sieben Wochen nach Ostern. Deutsche Geschäftsleute verbringen einen großen Teil ihrer Zeit auf den bekannten Messen in Deutschland, entweder als Zuschauer oder als Aussteller. Das deutsche Geschäftsleben spielt sich zum Teil auf diese Weise ab. Sollten Sie an einem Import aus Deutschland interessiert sein, sehen Sie sich die neuesten deutschen Fabrikate an. Von Bedeutung ist die Industriemesse in Hannover, sie dauert zehn Tage und wird Ende April veranstaltet. Ebenso die Internationale Messe in Frankfurt (hauptsächlich Verbraucher waren). Dauer: Fünf Tage im Februar und fünf Tage Ende August.

Sie sollten möglichst deutsch sprechen können, oder einen Dolmetscher bei sich haben. Glauben Sie nicht, daß Ihr Geschäftspartner englisch spricht. Das muß nicht unbedingt jeder können, nicht einmal die Geschäftsleute höheren Ranges, und schon gar nicht die Vertreter der älteren Generation. Ungefähr jeder vierte deutsche Geschäftsmann spricht eine fremde Sprache, und nur ungefähr 17 Prozent aller erwachsenen Deutschen sprechen englisch.