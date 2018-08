Er ist nicht sonderlich volkstümlich geworden, und auch das Gesetz, das seine Verabschiedung im Bundestag wesentlich seiner Tätigkeit verdanken wird, dürfte aller Voraussicht nach nicht volkstümlich werden: Die Aktienrechtsreform, die in wenigen Tagen vom Plenum abschließend beraten werden soll. Ohne die Energie und das Geschick des CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Hans Wilhelmi, des früheren Bundesschatzministers, hätten die deutschen Aktionäre wohl noch länger auf die überfällige Neuordnung des Aktienrechts warten müssen.

Ihm gelang es im Sommer vergangenen Jahres, den CDU/CSU-Fraktionsvorstand und die Mitglieder des Rechtsausschusses sowie des mitberatenden Wirtschaftsausschusses davon zu überzeugen, daß die, Erneuerung dieses Grundgesetzes für die Kapitalgesellschaften im Interesse der deutschen Wirtschaft und der Aktionäre nicht wieder auf die lange Bank geschoben werden dürfe. Dies zu tun, dazu hätte die lange Liste all jener Punkte verführen können, über die sich der speziell für die Aktienrechtsreform eingesetzte Unterausschuß nicht hatte einigen können. Dazu gehörte das Vertretungsrecht der Banken in den Hauptversammlungen (Depotstimmrecht), die Offenlegungspflicht von Beteiligungen über 25 Prozent an anderen Aktiengesellschaften oder auch die Frage, ob auch in der Bundesrepublik nennwertlose Aktien eingeführt werden sollen.

Ein Glücksfall kam Wilhelmi zu Hilfe. Als der Vorsitzende des Rechtsausschusses, Matthias Hoogen am 11. Dezember 1964 aus dem Bundestag ausschied, um Wehrbeauftragter zu werden, rückte Wilhelmi als Ausschußvorsitzender nach. Der neu gewonnene Einfluß auf die Festsetzung der Tagesordnung für die Ausschußsitzungen kam der Aktienrechtsreform zugute. In dem Vorsitzenden des mitberatenden Wirtschaftsausschusses, Dr. Albrecht Aschoff, fand Wilhelmi dabei einen verständnisvollen Partner.

Der Frankfurter Rechtsanwalt gilt seit langem als Aktienrechtsspezialist. Aufbauend auf sein juristisches und volkswirtschaftliches Studium in Göttingen und Bonn sowie auf seine Erfahrungen als Anwalt und Notar (seit 1924) in der Mainmetropole, arbeitete er mit an dem bekannten Kommentar über das Aktienrecht Godin/Wilhelmi.

Natürlich gehörte er auch im Bundestag zu den wenigen anerkannten Sachverständigen des Rechts für Kapitalgesellschaften. Das bewog im April 1960 den damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer, Wilhelmi als Nachfolger für den im Februar plötzlich verstorbenen ersten Schatzminister Hermann Lindrath vorzuschlagen. Wilhelmi, der für anderthalb Jahre in das Haus Carstanjen einzog, stand sogleich vor der Aufgabe, das Volkswagenwerk zu privatisieren.

Die Teilprivatisierung des Volkswagenwerks ist bis heute die wichtigste eigentumspolitische Tat geblieben. Sie brachte den Durchbruch zur Aktiendemokratie, wenn man die breite Streuung des Aktienbesitzes so nennen will. Und einer der Väter der VW-Volksaktie ist der heute fast sechsundsechzigjährige Wilhelmi, der am 27. August 1899 in Mainz geboren wurde.

Er ist dennoch nicht volkstümlich geworden. Als eine Persönlichkeit, die vom Typ her als ein nüchtern denkender Intellektueller eingestuft wird, versteht er es nicht sonderlich, die Massen durch zündende Rede mitzureißen. Was er sagt, entbehrt gewiß nur selten der zwingenden Logik, doch sie ist in der politischen Auseinandersetzung meist nicht übermäßig gefragt. Um so besser gelingt es ihm, sich in einer Sachdiskussion in kleinem Kreis durchzusetzen. Auch hier sucht er seine Ansicht nicht mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln durchzusetzen, sondern zieht gewöhnlich den Ausgleich vor und ist stets bemüht, die Gegensätze zu entschärfen. Das gilt auch für die zehn Jahre, in denen er die CDU-Fraktion in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung leitete.