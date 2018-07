Von Wilhelm Treue

Der Kaiser... Aufzeichnungen des Chefs des Marinekabinetts Admiral Georg Alexander v. Müller über die Ära Wilhelms II. Herausgegeben von Walter Görlitz, Musterschmidt-Verlag, Göttingen; 230 Seiten, 22,80 DM.

Als im Jahre 1959 in schneller Folge zwei Auflagen des Buches „Regierte der Kaiser?“ erschienen, das Auszüge aus den Kriegstagebüchern, Aufzeichnungen und Briefen des Chefs des Marinekabinetts Admirals Georg Alexander v. Müller während der Jahre 1914 bis 1918 enthält, fand dieser mehr effektvoll als wissenschaftlich zusammengestellte „Quellenband“ schnell ein weites Echo – wobei man allerdings bald feststellen konnte, daß einige wenige Rezensenten mehrmals die gleichen Besprechungstexte in mehreren mittelgroßen Zeitungen und Zeitschriften veröffentlichten und so ihrer vorwiegend zustimmenden Stellungnahme eine sehr weite Verbreitung sichern konnten, während die Verteidiger des Kaisers und Kritiker des Admirals im allgemeinen auf „Leserbriefe“ – allerdings häufig von Buchbesprechungsformat – angewiesen waren, dabei aber gelegentlich genauso vorgingen wie jene Rezensenten.

Damals schrieb W. F. Kleffel in seiner Rezension in der ZEIT: „Ist dieses nun ein gutes, ein nützliches Buch? Man kann daran zweifeln. Ein unritterliches Buch ist es bestimmt. Der Kaiser hat oft klarer gesehen als Staatsmänner seiner Ära, und viele ihrer Torheiten geschahen gegen seine ausdrücklichen Bedenken und seinen Willen.“

Nun liegt gewissermaßen der zweite Band vor – ein Band mit einem nicht weniger unglücklichen, aber auffallenden und zugkräftigen Titel, der, während jener viel versprach, was er nicht hielt, nun einfach alles verspricht und natürlich nicht halten kann. Der Band, der inhaltlich jenem 1959 erschienenen vorausgeht, umfaßt ein autobiographisches Kapitel des Verfassers „Mein Werdegang“ sowie fünf aus Notizen, Tagebucheintragungen, Briefen und Antworten zusammengestellte und in späterer Zeit gekürzte, veränderte und kommentierte Kapitel über den Kaiser und die Marine 1889/91, „Die Kabinette der alten Regierung“, „den“ Amerikaner (auf Grund einer Zweiwochenreise mit dem Prinzen Heinrich im Frühjahr 1902) über „Flügeladjutant und Chef des Marine-Kabinetts“ und schließlich über Kaiser Wilhelm II. – Erlebnisse und Eindrücke von 1904 bis 1914“.

Über vieles also jeweils etwas – und durch die Art der Darbietung obendrein mit dem Charakter des Zufälligen, von Umständen und Launen, von Milieu und Gesundheitszustand stark Beeinflußtes, Material neben anderen Materialien, keine durch Erfahrung oder Studium so eindrucksvoll begründete Darstellung, daß man sie akzeptieren oder sich mit der Ablehnung viel Mühe geben muß. So mag, so wird es zuweilen gewesen sein – gewiß. Aber so war es nicht durchweg, vielleicht nicht einmal vorwiegend. Admiral v. Müller bietet Augenblicksaufnahmen – und zwar von einem Standpunkt, aus einem Blickwinkel, die ganz subjektiv gewählt sind.

Wieder ein „unritterliches Buch“? Dieses Adjektiv trägt das Urteil unbeabsichtigt auf die Seite derer, die es sich mit der Behauptung leicht gemacht haben, daß Müller seinem Herrn, dem er – wie der Sohn, der die Manuskripte für den Druck hergab – den Treueid, dem er viele Jahre lang Dienste in besonderer Vertrauens- und Einflußstellung geleistet, nun schließlich aus dem Grabe heraus einen Tritt versetzt habe – eben ein unritterlicher Mensch, einer von erwerbsbürgerlichem Herkommen. Aber sollen wir unser Urteil, was Tagebücher und Memoiren anbetrifft, nur auf die Bände von Offizieren und Adligen aufbauen und dabei noch obendrein diejenigen an die Spitze vom Index der Unritterlichkeit setzen, die ihren ehemaligen Kriegsherrn nachträglich zu kritisieren gewagt haben?